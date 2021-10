Eldorado der Rosstäuscher

Ja, Salz! Also eines der profansten und auch wichtigsten Grundnahrungsstoffe überhaupt. Denn die Zeiten, in denen dieser lebenswichtige Stoff mit Gold aufgewogen oder gar zum Gegenstand kriegerischer Auseinandersetzungen wurde, sind lange vorbei. Ein Riesengewese wird in gewissen Kreisen dennoch um diesen Grundstoff gemacht. Es wird getarnt, getäuscht, geschwätzt und rumposiert, um entweder Konsumenten absurd viel Geld aus der Tasche zu ziehen oder als Demonstration des eigenen, vermeintlich besonders exquisiten Geschmacks. Da ist dann von „Himalaya-Salz“ die Rede – das so gut wie nie aus dem Himalaya kommt und dem sogar vollkommen abwegige gesundheitsfördernde Wirkungen angedichtet werden. Oder von „Urmeer-Salz“ – obwohl auch das billigste Tafelsalz letztendlich aus dem Urmeer stammt. Da wird mit Farben gespielt und was von Mineralien gefaselt, obwohl es sich dabei – etwa beim Rosa vom „Himalaya-Salz“ oder bei den schwarzen Bröckchen beim „Vulkan-Salz – lediglich um eine Art unschädlicher Verunreinigungen durch Kohlenstoffe oder Eisenoxide handelt.