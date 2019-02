Die Moralkarte

Bekanntlich bestellte und bezahlte der Mitteldeutsche Rundfunk ein „Framing Manual“. Immerhin 120.000 Euro Gebührengelder war dem MDR der Spaß wert, Workshops inklusive. Die Autorin des „Framing Manuals“, Elisabeth Wehling, rät den offenbar schwer verunsicherten öffentlich-rechtlichen Auftraggebern zu „moralischen Argumenten“, wann immer die „Gegner der ARD“ ihr Haupt erheben. Die Moralkarte solle gezogen werden, damit die Bedeutung der ARD als einer am Gemeinwohl orientierten Einrichtung unmittelbar einleuchte. Wehlings Imperativ lautet: „Denken und sprechen Sie nicht primär in Form von Faktenlisten und einzelnen Details. Denken und sprechen Sie zunächst immer über die moralischen Prämissen.“ Schon dieses Zitat macht klar: Mit der deutschen Sprache, die es instrumentalisieren will zu edlen Zwecken, steht das „Framing Manual“ auf Kriegsfuß. Wie denkt man „in Form von Faktenlisten“? Wie denkt man „über“ etwas? Das ließe man sich gerne von einer Sprachexpertin erklären.