„Die Kunstsammlungen in dieses für die ganze Stadt so besondere Jahr zu geleiten, ist eine große Ehre“, sagt Thurmes mit weichem luxemburgischen Akzent. Sie freue sich bereits darauf, Menschen aus ganz Deutschland und Europa in Chemnitz begrüßen zu dürfen. Für die Stadt sei es eine einmalige Chance. „Dann werden wir den Menschen zeigen können, dass Chemnitz eine Stadt mit einer stolzen, spannenden Kulturgeschichte ist“, sagt sie.