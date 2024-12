Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Saloth Sar war erst sechs Jahre alt, als seine Eltern ihn aus dem ländlichen Zuhause in einer kambodschanischen Provinz wegschickten. Vermutlich im Jahr 1931 begann er sein neues Leben beim älteren Bruder und dessen Frau auf dem Areal des Königspalastes in der Hauptstadt Phnom Penh. Saloths Schwägerin, Chea Samy, war eine Startänzerin am königlichen Hof. Sie zog den Bruder ihres Mannes liebevoll auf, als wäre er ihr eigener Sohn. Saloth Sar besuchte gute Schulen, erhielt Geigenunterricht, absolvierte das französische Abitur. Dank eines Stipendiums konnte er 1949 zum Studium nach Paris ziehen.

Als Chea Samy rund 25 Jahre später wie Millionen Kambodschaner von den Roten Khmer aufs Land vertrieben wurde, erschrak sie beim Anblick eines Propagandaplakats. Es zeigte ihren kleinen Schwager. Saloth Sar hieß mittlerweile Pol Pot. Als „Bruder Nr. 1“ war er politischer und militärischer Anführer der Roten Khmer. Der von ihm veranlasste Genozid kostete je nach Schätzung 1,7 bis 2 Millionen Menschenleben.

Regisseur Enrique Sánchez Lansch interessierte das Paradox, dass sich gerade der sensible, charmante Junge Saloth Sar, der in einem intellektuellen und künstlerischen Milieu aufwuchs, zum brutalen Massenmörder und Feind jeglicher Kunst und Kultur verwandeln konnte. In seinem neuen Dokumentarfilm „Pol Pot Dancing“ begibt er sich auf eine spannende Spurensuche, in der er Pol Pots Herrschaft und dessen Folgen für die Bevölkerung Kambodschas – politisch, kulturell und individuell – thematisiert.

Der Film verknüpft rares Archivmaterial mit bewegenden Berichten der nachfolgenden Generationen

Die Gemeinsamkeiten zu seiner preisgekrönten Dokumentation „Rhythm is it!“ aus dem Jahr 2004, in der 250 Berliner Schüler aus sozialen Brennpunkten mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Sir Simon Rattle das Ballett zu Strawinskys „Le Sacre du Printemps“ einstudierten, sind nicht zu übersehen. Erneut widmet sich Lansch der Kombination von Hochkultur und ihrer politischen wie sozialen Dimension. „Bei ‚Pol Pot Dancing‘ faszinierte mich die unglaubliche Verknüpfung zwischen einer sehr beeindruckenden jahrhundertealten Tanzform und den wichtigsten Ereignissen der Geschichte Kambodschas im 20. Jahrhundert“, so der deutsch-spanische Filmemacher.

Der Film verknüpft rares Archivmaterial, etwa vom Leben am Königshof Anfang des vergangenen Jahrhunderts und das einzige Interview des Diktators mit ausländischen Journalisten, mit bewegenden Berichten der nachfolgenden Generationen im heutigen Kambodscha. Pol Pots maoistisch-nationalistische Schreckensherrschaft begann 1975 und endete nach vier Jahren. Während dieser Zeit vertrieb das Regime alle Stadtbewohner aufs Land, um dort als Zwangsarbeiter Reis anzubauen, der im Austausch gegen Waffenlieferungen nach China exportiert wurde.

Mit seinem bizarren „Steinzeitkommunismus“ versuchte Pol Pot, moderne, städtische Strukturen zu zerstören, um so auf dem Land einen neuen, einfachen Menschen zu erschaffen. „Alle guten Lehrer und Künstler sind verschwunden oder ermordet. Ich bin die letzte Überlebende. Ich bin die Einzige, die alles weitergeben kann“, sagt die einstige Ziehmutter des Diktators. Aufnahmen, die Anfang der 1990er Jahre entstanden sind, zeigen Chea Samy beim Unterrichten des klassischen kambodschanischen Tanzes.

Shapiro versucht, mit ihrem Ensemble das Phänomen Pol Pot zu deuten

Eine ihrer Schülerinnen war Sophiline Cheam Shapiro. Die heute 57-jährige Tänzerin und Choreographin hat das Regime ebenfalls miterlebt. Herzstück der Dokumentation ist ihr im klassischen kambodschanischen Tanzstil inszeniertes Reenactment der Geschichte von Chea Samy und Pol Pot. In der bekannten Tempelanlage Angkor Wat stellt eine traditionell farbstark kostümierte und goldgeschmückte Tanzgruppe unter anderem das Kennenlernen der beiden dar. Dabei spielen Handbewegungen eine besondere Rolle, denn feinste Verdrehungen der Finger können unterschiedlichste Gemütszustände symbolisieren. Den jungen Saloth Sar tanzt der in den USA als Sohn von kambodschanischen Flüchtlingen aufgewachsene Prumsodun Ok. Shapiro versucht, mit ihrem Ensemble das Phänomen Pol Pot zu deuten. Dass die Künstler dabei an die Grenzen einer befriedigenden historischen Aufarbeitung und ihrer eigenen Psychen stoßen, ist so natürlich wie berührend.

„Pol Pot Dancing“ ist jedoch nicht nur aufgrund seines historischen Bezugs und prächtigen Schauwertes von Reiz und Bedeutung. Sein religiöser Kontext offenbart die kulturelle Distanz in puncto Versöhnung zwischen der buddhistischen Lebensweise und der des Christentums. Besonders deutlich wird dies in einer Szene, in der Shapiro während einer Zeremonie umgeben von Räucherstäbchen den Kopf des Pol-Pot-Tänzers mit Wasser aus ihren Händen übergießt und dabei für den verstorbenen Diktator betet: „Möge die Seele von Saloth Sar, genannt Pol Pot, wiedergutmachen, was er angerichtet hat.“ Aus seinen Fehlern solle er lernen und dadurch stärker werden.

Dieser Versuch der Vergangenheitsbewältigung funktioniert deshalb so gut, weil Pol Pot und seine Führungskader sich in den Jahren ihrer Herrschaft in Anonymität gehüllt haben. So muss weder der Film noch seine Tanzinszenierung gegen historisches Bildmaterial ankämpfen. Das schafft nicht nur Raum, um Wunden der Vergangenheit zu heilen, sondern auch Platz für neue, faszinierende Bilderwelten.