Dr. med. Erich Freisleben studierte Medizin in Berlin und Kiel und absolvierte seine Facharztausbildung zum Internisten. Seit 35 Jahren praktiziert er als Hausarzt. Er promovierte in der Geschichtsmedizin zum Thema Rassenhygiene und Rassenideologie, war als Delegierter in der kassenärztlichen Vereinigung tätig und publiziert Artikel zu gesundheitspolitischen Themen.

In meiner Ausbildung zum Arzt hatte der Begriff „Evidenz“ keine Bedeutung. In den Universitäten lehrte man den vorhandenen Wissensstand, in Standardlehrbüchern war er zusammengefasst, und in der Praxis arbeiten die Ärzte entsprechend diesem Wissen, welches durch medizinische Zeitschriften und Kontakte mit anderen Ärzten und Wissenschaftlern fortlaufend aktualisiert wurde. Für den Arzt ist, im Unterschied zu einem technischen Beruf, neben dem aktuellen Wissensstand eine zweite Leitschnur wesentlich, die der Ethik. Auch wenn der Arzt keinen Schwur mehr leistete, so war die Ethik zu der Zeit fest am Hippokratischen Gelübde ausgerichtet, nämlich nicht zu schaden, sich um Heilung zu bemühen und mit seinem eigenen persönlichen Wesen dafür einzustehen, dass man ohne Vorteilsbegehren handele. Die Quelle des Erfahrungswissen spielte ebenfalls eine große Rolle, weil damit Kenntnisse und Fertigkeiten einhergehen, die ein Universitätsabsolvent nicht haben kann. Wie dies für jeden eigentlich eine Binsenweisheit ist, schützen Lebenserfahrungen vor Fehlern und werden zur einer wesentlichen Handlungsanleitung.

Kurz vor der Jahrtausendwende wurde nicht nur in Deutschland, sondern international für das Wirken eines Arztes der Begriff „Evidenzbasierte Medizin“ (mit dem Kürzel „EbM“) kreiert. Mit den Schlagworten „evidenzbasierte“ statt „eminenzbasierte Medizin“ unterstellte man den lehrenden „Eminenzen“, sie seien zu subjektiv, und man müsse die Medizin mehr an Objektivität ausrichten. Flankiert wurde dieser Systemwechsel mit dem Narrativ, man müsse die wissenschaftliche Objektivität vor ungeprüftem Unsinn schützen. Wenn die in der GWUP vereinigten Skeptiker ein paar Jahre später gegen ganzheitliche Mediziner, Heilpraktiker, Homöopathen und „Esoteriker“ zu Felde zogen und sogar das Erbe der Aufklärung durch „Parawissenschaften“ und „Schwurbelei“ gefährdet sahen, so war dies eine weitere Eskalation des Rufs nach Objektivität.