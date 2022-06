Hier geht es zum ersten Teil von Michael Sommers Erlebnisbericht.

Für den vierten Tag habe ich mir viel vorgenommen. Auf dem East River verkehrt jetzt eine weiße Flotte kleiner Fähren, die Manhattan mit Brooklyn, Queens und der Bronx verbinden und im Zickzackkurs über den großen Fluss steuern, Wow-Panorama der Wolkenkratzer und Umsteigen sind im moderaten Fahrpreis von gut zwei Dollar pro Strecke inklusive. Mit dem Schiffchen will ich mir den Weg nach Downtown sparen. Das Maskentragen habe ich mir in drei Tagen New York schon komplett abgewöhnt. Die Crew besteht aber darauf, dass man, wenn man an Bord geht, eine medizinische Maske irgendwo sichtbar am Körper trägt. Von Aufsetzen ist nicht die Rede. Zum Glück stand jemand am Pier, der die Dinger gratis an die Passagiere verteilte.

Der Historiker birgt verborgene Schätze

Man schifft sich vis-à-vis der Wall Street aus. Von dort sind es nur ein paar Meter zum historischen Stadtzentrum. Die winkligen Straßenzüge am Südende des Broadway, wo noch viel vom New York des 18. Jahrhunderts lebendig ist, sind die erste Etappe meiner Tour durch die Stadtviertel, von denen jedes seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Stamm und seinen eigenen Charme hat. Wer der Wall Street folgt, wo einst die nördliche Stadtgrenze war, marschiert schnurstracks auf Trinity Church zu.

Drumherum liegt ein Gottesacker, auf dem viele begraben liegen, die zu Lebzeiten Rang und Namen hatten. Einer von ihnen ist Alexander Hamilton, Mitverfasser der Federalist Papers und Streiter für die Republik, die für ihn gerade keine Demokratie sein sollte. Hamilton kannte die antiken Verfassungsdiskussionen in- und auswendig. Mit Platon und Xenophon war er überzeugt, dass die Schattenseiten der Volksherrschaft deren Vorzüge bei weitem überwogen. Und mit Polybios hielt er die Mischverfassung der römischen Republik für eine gute Lösung, weil sie die unbeherrschten Triebe des Volkes, dieses gärigen Haufens, in beherrschbare Bahnen lenkte. Wer Anhänger des Systems ist, das wir repräsentative Demokratie nennen, sollte an Hamiltons Grab eine Rose niederlegen.

Der Terror hat Spuren im Stadtbild hinterlassen

Etwas weiter nördlich am Broadway steht St. Paul's Chapel, der älteste Sakralbau der Stadt, gleich daneben der ikonische Wolkenkratzer, den sich der Kaufhausmogul Frank Winfield Woolworth 1910 für seine Konzernzentrale errichten ließ, und noch ein Stück weiter die City Hall, das Rathaus im überraschend grazilen Stil der Neorenaissance. Bei meinem letzten Besuch konnte man als Tourist noch geradewegs ins Foyer hineinspazieren, jetzt war das Gebäude weiträumig abgesperrt. Terror und sozialer Unfriede sind im Stadtbild überall zu Betonblöcken erstarrt, die Zuwegungen blockieren und Kamikazefahrer draußen halten sollen.

Wenn man sich vom Broadway Richtung Westen in die Seitenstraßen schlägt, ist man in Tribeca, dem Triangle below Canal Street, wo der nahe Hafen vor über hundert Jahren große Lagerhäuser hat in die Höhe wachsen lassen. Wo einst Kaffee, Tabak und alle möglichen Güter aus Übersee lagerten, haben jetzt Galerien und noble Bars und Restaurants ihr Quartier. Wer um die Mittagszeit durch das Viertel spaziert, sieht kaum Leben, nur die reichen Ornamente der Fassaden, die von fernen Zeiten künden, als selbst Zweckarchitektur schön zu sein hatte. Canal Street, die Tribeca, wie der Name sagt, nach Norden abschließt, ist die große Querarterie im Süden und entsprechend befahren. Hier stauen sich Verkehr und Hitze.

Tor zu einer anderen Welt

Schafft man es, Canal Street zu überwinden, dann ist man in SoHo (South of Houston). Im Castiron-Viertel, wo selbst die Feuerleitern die schönsten Ornamente haben, hat die Qual der Wahl, wer einen Mittagsimbiss zu sich nehmen möchte. Ich verzichte, eingedenk des Frühstücks, und setze meinen Weg fort. Schon ein paar Querstraßen weiter nördlich befinde ich mich in einer anderen Welt: Der parkartige Washington Square ist das Zentrum von und das Tor zum Greenwich Village. Hier geht es beschaulich zu. Studenten der nahen New York University sitzen in Grüppchen auf dem Rasen, Trödler verkaufen Krempel und Prediger predigen. Westlich grenzen baumbestandene Straßen und Plätze an, die von Stadthäusern gesäumt werden, wie sie auch in London oder Amsterdam stehen könnten. Um sich das Wohnen hier leisten zu können, muss man schon zur oberen Mittelschicht gehören. Vor wenigen Jahrzehnten war das noch ganz anders. Da war das Village gerade von Künstlern und Lebenskünstlern entdeckt worden, die, ohne es zu wissen und zu wollen, den Zyklus der Gentrifizierung beschleunigt haben.

Kehrt man zum Washington Square zurück und folgt der Nase weiter Richtung Osten, dann erreicht man Lafayette Street, die im Norden in den Astor Place mündet. Der Platz trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Hier residierten Mitte des 19. Jahrhunderts die Gutbetuchten, bevor sie in die Upper East Side zogen. Spuren von dem einstigen Glanz haben sich bis heute erhalten: Unweit des Platzes steht eine Flucht von Stadthäusern mit klassizistischer Säulenfassade, renovierungsbedürftig zwar, aber eben doch Zeugen einer großen Epoche.

Latinos beerben Deutsche und Polen

Und wieder ändert sich die Szenerie ein paar Straßenzüge weiter komplett: St Marks Place ist eine quirlige Straße, die in den kreativen Teil der Lower East Side mündet, das East Village. Hier, westlich des parkartigen Tompkins Square, hat sich mit einigen Jahren Verzögerung die Gentrifizierungsgeschichte von Greenwich Village wiederholt. Man ist hier so weit im Osten, dass die Avenues keine Nummern tragen, sondern Buchstaben. Die A-, B- und C-Avenue führen den Teil der Lower East Side, der nicht mehr bürgerlich ist. Hier haben sich – nach den Deutschen, den Juden und den Polen – jetzt die Puertoricaner und andere Latinos niedergelassen, die seit etlichen Jahrzehnten „Loissaida“ ihren Stempel aufdrücken. Nicht zum Nachteil des Viertels, in dem der Hungrige an jeder Ecke etwas Leckeres zu essen findet.

Wenn man auf dem Weg zurück zum Broadway die 1 und 2 Av, The Bowery (von niederländisch Bouwerie, Bauernhof) und die Lafayette St überquert, reist man praktisch durch drei Kontinente: vom Loissaida der Latinos über China Town bis Little Italy, wo freilich wenig vom einst mediterranen Kolorit überdauert hat. Die die City Hall flankierenden Bauten der Stadtverwaltung grüßen den südwärts Laufenden schon wieder aus der Ferne.

Die alleralleroberste Mittelschicht

Hat man den kleinen, nach Thomas Paine, einem weiteren Intellektuellen der US-Gründerzeit, benannten Park zu Füßen der Verwaltungsgebäude erreicht, dann ist es nur noch ein Katzensprung zur Brooklyn Bridge, die von dem aus Thüringen stammenden Ingenieur John Augustus Roebling geplant worden war, aber erst durch das tätige Engagement seiner Schwiegertochter Emily Roebling 1883 vollendet und eröffnet werden konnte. Als Fußgänger läuft man über einen Catwalk in luftiger Höhe über dem fließenden Verkehr. Am anderen Ufer sind es nur ein paar hundert Meter bis zum Viertel Brooklyn Heights. Hier ist vieles wie in Greenwich Village, nur sind die Bäume vielleicht noch ein wenig grüner, die Straßen ein Quäntchen ruhiger und die Häuser hinter den Brownstone-Fassaden noch einen Tick gediegener als im Village. Hier ist die Ostküsten-Mittelschicht unter sich, die natürlich eine upper upper middle class ist.

Am Rand des Viertels kann auf einer baumbestandenen Promenade mit Blick auf Downtown Manhattan wandeln, wer zum Fähranleger am East River will. Diesmal lasse ich mich vom Kapitän ein gutes Stündchen über den Fluss schippern: vom tiefen Süden in den Hohen Norden, Höhe 90 St. Die Füße danken es mir, und die Augen auch, denn die können sich am Anblick der Glasfassaden, in denen sich das Abendlicht spiegelt, gar nicht sattsehen.

90 St East, Upper East Side. Im nach dem deutschen Revolutionär und späteren amerikanischen Politiker Carl Schurz benannten Park steht Gracie Mansion, der Landsitz des New Yorker Bürgermeisters. Nur ein paar Straßen weiter pulsiert das Leben: 85 St East ist das Herz von Yorkville, wohin die deutsche Kolonie gezogen ist, nachdem sie die Lower East Side den Polen und den Juden überlassen hatte. Noch immer gibt es ein paar Reminiszenzen an das deutsche New York, vor allem Schaller & Weber, „the Upper East Side staple for German and European food and culture“, wie es auf der Website heißt. Neben dem Deli steht eine Bratwurstbude, die Schlange derjenigen, die German sausage essen wollen, reicht noch um die nächste Straßenecke.

Der entschleunigte Tourist wird belohnt

Der fünfte Tag ist zugleich mein letzter im Big Apple. Von den Stadtvierteln mit entschieden eigener Identität fehlt mir nur noch Chelsea auf der Liste. Dort habe ich mit meiner Frau das letzte Mal gewohnt, als unser Budget noch das von Nachwuchswissenschaftlern war. Gespeist haben wir stets in einer uramerikanischen Institution, dem Diner. Nichts für Gesundheitsbewusste, aber sättigend, schmackhaft und vor allem das knappe Budget schonend. Die karo-einfach-Gastro-Betriebe mit dem unendlich nachgeschenkten Kaffee sind leider selten geworden zwischen Hudson und East River, man muss sie schon fast mit der Lupe suchen. Plötzlich aber stehe ich vor einem: An der Ecke Lexington Avenue, 33 St East wartet mit dem Murray Hill Diner ein Prachtexemplar auf Kundschaft. Auf dem Riesenteller, den man mir dort bringt, stapeln sich genug Bratkartoffeln, Eier und Sandwiches, um zwei Bauarbeiter einen ganzen Tag satt zu bekommen.

Wer New York Straße für Straße entdeckten will, sollte gut zu Fuß sein und kein unbequemes Schuhwerk dabei haben. Ich habe mir in fünf Tagen über 120 Kilometer zusammengelaufen, wenn meine App nicht lügt. Wer aber so entschleunigt in die temporeiche Metropole eintaucht, wird mit grandiosen Aus- und lehrreichen Einsichten belohnt. Man muss aber, um zum passionierten Stadtwanderer zu werden, nicht ins Flugzeug steigen. Auch deutsche Städte halten manch spektakuläre Route bereit, oft jenseits der Stadtzentren und Fußgängerzonen und da, wo die Leute wohnen, arbeiten und einkaufen. Stadtluft macht frei, immer mal wieder auch den Wanderer.