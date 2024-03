Eigentlich mag ich mich nicht mehr streiten. Jedenfalls nicht über elementare Fragen wie die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen. Wenn man etwa die Sinnhaftigkeit der NATO-Narrative und des Fleischwolfs an der Ostfront in Frage stellt und für einen Waffenstillstand eintritt, wird man ganz schnell zum „Putin-Troll“ erklärt. Und wenn man trotz der unerträglichen Situation der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen darauf beharrt, das Massaker der Hamas am 7.Oktober als Auslöser der Eskalation zu benennen, gilt man in manchen Kreisen als Sprachrohr „zionistischer Propaganda“. Zwischentöne sind in solchen Disputen fast vollständig verklungen.

Bei Themen, die die Lebens- und Genusskultur betreffen, ist meine Streitlust allerdings ungebrochen. Jedenfalls dann, wenn es sich um argumentativ unterfütterte Diskurse handelt. Wer kräftig austeilt, muss natürlich auch mal kräftig einstecken können. So brachte mir mein unermüdlicher Feldzug gegen die Entwürdigung des weißen Spargels durch Sauce Hollandaise oder andere Scheußlichkeiten den Ehrentitel „Spargel-Stalinist“ ein. Und meine mehrmals erneuerten Fatwas gegen das scheußlichste Getränk der Welt machten mich für einige Zeitgenossen zum „Glühwein-Taliban“.