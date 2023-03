So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Debatte bei Cicero Online und lebt in München.

Wieviel Schmerz kann ein „Aktivisti*“-Herz ertragen? Erst scheitert der „Klimaentscheid“ in der Hauptstadt an dieser nervigen Nebensächlichkeit namens Bürgerwillen, weil jedem halbwegs vernünftigen Menschen eben klar ist, dass eine Stadt wie Berlin nie und nimmer bis zum Jahr 2030 – also 15 Jahre früher als angedacht – klimaneutral werden kann. Jedenfalls nicht, ohne die halbe Bevölkerung nach Brandenburg umzusiedeln, wo sie dann mit Spaten und Schaufeln die gesamte Region mit Windrädern zuspargelt, statt „irgendwas mit Medien“ oder Kunst oder Aktivismus oder allen drei zu machen.

Und am Sonntagabend dieses gescheiterten Volksentscheids wird dann unter dem Titel „Schluss mit Gas, Öl, Diesel und Benzin – Hat die Ampel dafür einen Plan?“ auch noch bei Anne Will über Sinn und Unsinn von Wärmepumpen-Diktaten und Öl- und Gasheizungsverbannungswünschen diskutiert. Und zwar halbwegs vernünftig, was ganz viel mit einem Gast zu tun hatte, der wirklich wusste, wovon er redet – respektive sie.