Eins muss man dem Berliner Humboldt-Forum wirklich lassen: Es scheint kaum ein Fettnäpfchen hienieden zu geben, in das man nicht so zielsicher hineinstapfte wie einst nur der gute alte Sam Hawkens: Egal ob der Kreuzzug gegen die Kuppel, der Tausch afrikanischer Bronzen gegen deutsches Diskursblech oder der aktuelle Fassadenstreit: Um negative Aufmerksamkeit ist man in dem 2022 eröffneten Museums- und Veranstaltungshaus selten verlegen.

Das mag schon in der äußeren Form begründet liegen. Mischt man nämlich Preußentum und Postmoderne, erhält man am Ende oft nur banales Klimbim. Es ist wie die logische Umkehrung von Henry Sullivans FFF-Prinzip: Denn gelegentlich folgt die Form eben nicht nur der Funktion; die Funktion kann auch der Form hinterherhecheln. Und was dann passiert, das kann man anhand des jüngsten Kabinettstückchens aus dem Inneren des Stadtschloss en détail verfolgen.