Interessant ist in dem Zusammenang allemal, dass im linksgrünen Milieu viel und gerne über Demokratie gesprochen und vor dem Ende selbiger gewarnt wird, wenn es zum Beispiel darum geht, die Bundesrepublik vor dem vierten Reich zu bewahren, das in Gestalt der AfD bereits an die Tore klopfen soll. Manch einer, wie Georgine Kellermann vom WDR, findet sogar, dass man die Demokratie auch mit undemokratischen Mitteln verteidigen müsse. Intellektuell ein ziemlicher Offenbarungseid, wenn Sie mich fragen, weil das in etwa so ist, als wolle man die Gesellschaft dadurch befrieden, dass man herumrennt und anderen Menschen auf die Fresse haut.