Während der Pandemie ist die Klassik am „Systemrelevanz“-Check gescheitert, und die Szene hat ihre eigene Bedeutungslosigkeit beweint. Nun stellen Musikerinnen und Musiker fest, dass ihre Kunst plötzlich mit Pauken und Trompeten wieder zum Schlachtfeld der Weltpolitik geworden ist. Und die Klassik gerät unter Handlungsdruck. Das wird besonders deutlich an den Fällen von Anna Netrebko und Valery Gergiev. Sie zeigen, dass Russlands Arm der weichen Propaganda schon lange tief in das westeuropäische Kultursystem eingreift.