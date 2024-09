Sebastian Moll arbeitet und lebt in New York. Seine Arbeit finden Sie unter www.sebastianmoll.de.

Das Broadway-Musical „Suffs“ über die amerikanischen Suffragetten der 1910er Jahre hält nicht lange mit seinem ersten Höhepunkt hinter dem Berg. Gleich bei der zweiten Nummer tritt die Produzentin Shaina Taub persönlich in der Rolle der Frauenrechtlerin Alice Paul auf die Bühne und schmettert furios den Song „Finish the Fight“ in den Raum des prunkvollen Music Box Theatre an der 45th Street.

Sie wolle nicht mehr betteln, sie wolle nicht mehr warten, sie wolle nicht mehr brav und anständig sein, tut Paul mit ihrem energischen Mezzosopran kund. Die Zeit, damals das Jahr 1913, sei gekommen, um aufzustehen und zu kämpfen.