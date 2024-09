Ich denke, dass ich niemals sterben werde, ich bin unvergänglich. Das Problem, meine letzten 24 Stunden planen zu müssen, habe ich also nicht. Wenn ich mir jedoch zwingend etwas überlegen müsste, dann stelle ich mir vor: Ich bin in meinem Weinberg Certosa di Belri­guardo in der Nähe von Siena und trinke alles aus, was da ist. Das Weingut ist ein alter Familienbetrieb, ich produziere dort fünf verschiedene Rotweine. Den jüngsten, „La Rosa“, habe ich meiner Kindheit, der Landschaft, in der ich aufgewachsen bin, und den Bauern dort gewidmet.