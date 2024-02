Die Gegenwart ist eine Zumutung. Politisch ohnehin. Doch jetzt dringt sie aus den Tiefen an die Oberflächen – mithin an die einzigen Rückzugsräume, die uns in unserer allzu flachen Gegenwart überhaupt geblieben sind. Was musste der via Direct Response in permanente Grunderregung versetzte News-Consumer da nicht alles schon über sich ergehen lassen. Erst dieses Neo-Woodstock im Regenbogen-Lalaland; dann ein „Sozi“, der die Kanonenköpfe streichelt und schlussendlich eine FDP-Bundesvorständlerin, die ihren Siegeswillen im grausigen Hingemetzel von Awdijiwkas und Kupjansk auf einem überdimensionierten Sweater zur Schau stellt. Zwei Jahre Ausblutung der Conditio humana, und alles was wir bekamen, war dieses lausige T-Shirt – gerade so, als wäre der Krieg nicht ohnehin schon der Ernstfall, sondern eine Farewell-Tour der Rolling Stones?

Was immer sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann, immerhin Europas letzte Hoffnung für die FDP, in der allmählich auf Kriegstemperatur hochkochenden Republik auch gedacht haben mag, als sie sich am Abend des 18. Februars mit einem flatterndem Leiberl nebst Taurus-Aufdruck und dem sonst für gewöhnlich eher nach Urin und Angstschweiß stinkendem Credo „Zusammen bis zum Sieg!“ präsentierte, im Ergebnis ist es eine ethische wie ästhetische Bankrotterklärung. Wie einst schon bei Homer hat sich da wohl eine leicht verführbare Prinzessin von der todbringenden Pracht eines Bullen niederringen lassen. Beim Zeus, was ist nur mit Europa los? Wo gestern noch Reste von geopolitischem Hausverstand zu finden waren, scheint nun einzig noch ein auf links gedrehtes „Make-Love-Not-War“-Sweatshirt im Wind zu flattern. Der Schützengraben jedenfalls, nach Woodstock ist er ein weiteres Mal pop-kulturell begradigt worden. Strack-Zimmermanns Shirt, es ist die vielleicht modischste Versuchung, seit es Dialektik gibt: Die Gespenster, die man ehedem zur rechten Tür herausgejagt hatte, sie kommen zur linken wieder herein. Hegel hatte wohl recht: Der Widerspruch ist das Erheben der Vernunft über die Beschränkung des Verstandes.