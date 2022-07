Obacht, das Ende scheint nahe zu sein! Die Apokalyptiker und Endzeitbrüder jedenfalls drücken sich bereits in den Talkshows herum und tröten vor laufenden Kameras auf der sechsten oder gar siebten Posaune. Und die Abkommen von Abaddon pappen sich an Brücken und Autobahnen fest und menetekeln dort von einer vorerst letzten Generation. Dies also scheinen die Tage der Eschatologie zu werden; die wirklich allerletzten Tage der Menschheit. Bullenhitze und der Tod der Meereswesen, eine Sonne, die die Menschen mit ihren Strahlen versengt. „Und es wird noch heißer“, prophezeit die Süddeutsche Zeitung. Ist das nicht aber eine Welt an den Toren von Harmagedon? Ganz so, wie es ja auch die Offenbarung vorhersagt, weit vor dem ersten Auftreten der Affenpocken: Und der erste Engel ging hin und goss eine Schale aus, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen.

Wer jedenfalls in diesen erregten Sommertagen nur einmal für fünf Minuten den Fernseher andreht, der wird den wirklich unheimlichen Verdacht nicht mehr los, die Apokalypse des Johannes wiederholte sich anno 2022 als Farce. Und durch deutsche Redaktionsstuben weht ohnehin schon seit längerem diese Utopie des Unglücks – ganz egal, ob sich die Journalisten nun politisch rechts oder links verorten. Etwas Bedrohliches, gar Unaussprechliches liegt in der Luft. Von Waldbränden bis Heizkosten-Koller, von Klimawandel bis Transphobie: Überall scheint jetzt das Tier mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern aus der Informationsflut herauszusteigen. Überall ist Apokalypse, was ja auch nichts anderes heißt als „Enthüllung“ oder schlicht: „Zeitenwende“.