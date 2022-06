In Paris wohne ich in einem Mietshaus aus dem späten 19. Jahrhundert, das zwei Treppenhäuser besitzt: ein großes und repräsentatives, wie das Bürgertum der damaligen Zeit es sich zu gönnen liebte, und ein winziges und schäbiges im Hinterhaus, bestimmt für die Dienstboten. Es dauerte eine Weile, bis ich das zweite überhaupt entdeckte, denn es wird längst nicht mehr benutzt, führt ein vergessenes Dasein, wie ein Geheimgang in einer Burg. Einmal stellte ich mir, spaßeshalber, vor, wie meine Zugehfrau wohl reagieren würde, wenn ich sie bäte, die Hintertreppe zu benutzen; sicher würde sie an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln und den Dienst quittieren. Auch der Pizzalieferant, der Amazon-Bote und die anderen hilfreichen Geister, deren Anblick den Herrschaften früher nicht zugemutet werden durfte, benutzen mit gelassener Selbstverständlichkeit die Prachttreppe, wenn sie es nicht vorziehen, in den ebenfalls repräsentativen Lift zu steigen. Sie fallen dabei nicht auf, denn da sie keine Dienstboten-Uniform mehr tragen, sondern Jeans und Turnschuhe, gleichen sie aufs Haar den gutbürgerlichen Hausbewohnern.

In der horizontalisierten Gesellschaft ist man nicht nur peinlich darauf bedacht, die „Diener“ von gleich zu gleich zu behandeln; die meisten empfinden sogar ein diffuses Unbehagen, sich überhaupt bedienen zu lassen. Die Dinge selbst zu machen, entspricht dem egalitären Geist – und hat den Vorteil, dass man die Gleichgestellten auf Abstand von sich halten kann.