Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Stefan aus dem Siepen:

Am frühen Morgen, unterwegs zum Auswärtigen Amt, treffe ich einen Kollegen auf der Straße. Es regnet, und er trägt keinen Mantel; so biete ich ihm an, unter meinem Schirm zu gehen. Später schickt er mir eine SMS, die aus zwei Emojis besteht: einem Smiley mit Heiligenschein und einem treuherzig blickenden Engel.

Zuerst staune ich: Wie leicht ist es doch, zu moralischen Ehren zu gelangen! Dann fällt mir Papst Johannes Paul II. ein: Er nahm 1800 Selig- und Heiligsprechungen vor – doppelt so viele wie seine Vorgänger in den letzten 400 Jahren zusammen. Am Ende beschließe ich, eine Kolumne zu schreiben.