Das Wort ist zu keiner Zeit unschuldig. Selbst dann nicht, wenn die Führer des Wortes es so oder ähnlich gerne behaupten: „Literatur kennt keine Grenzen und muss auch in Zeiten innenpolitischer wie internationaler Erschütterungen eine allen Menschen gemeinsame Währung bleiben“, heißt es in der 1948 in Kopenhagen verabschiedeten Charta des Internationalen PEN-Zentrums. Hehre Worte. Doch Worte sind eben selten hehr. Worte teilen und sind doppelbödig. Worte sind mehrdeutig, nicht immer heilend, zum Teil gar sind sie äußerst verletzend. Nichts dringt tiefer als das linguistische Messer.

Das mussten in den letzten Tagen auch die Mitglieder des Deutschen PEN auf die eine oder andere Weise schmerzlich erfahren. Deniz Yücel nämlich, seit Oktober letzten Jahres Präsident der deutschen Sektion der 1921 von der britischen Schriftstellerin Catherine Amy Dawson Scott gegründeten internationalen Schriftstellervereinigung, hat während der Auftaktveranstaltung der diesjährigen lit.Cologne Sätze ausgesprochen, die weder anmutig noch schön erschienen, die nicht verbindend und auch nicht grenzüberschreitend waren.