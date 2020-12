So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Christoph Kuckelkorn leitet in der fünften Generation eines der ältesten deutschen Bestattungsunternehmen, das unter anderem die Bestattungen von Willy Millowitsch, Guido Westerwelle und Kardinal Meisner organisiert hat. Daneben ist der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval.

Herr Kuckelkorn, von Masha Kaleka stammt das Zitat, den eigenen Tod stirbt man nur, mit dem Tod der anderen muss man leben. Derzeit verlieren jeden Tag über 800 Menschen Angehörige oder Freunde durch Corona. Das ist, als ob täglich ein Airbus abstürzt. Was bedeutet das für die Hinterbliebenen?

Der Tod ist plötzlich durch Zahlen präsent, nicht nur bei den Hinterbliebenen. Die Menschen nehmen den Tod stärker wahr. Das ist eigentlich gut, dann werden die eigenen Tage wertvoller. Aber es bringt auch viel Angst mit sich. Für die Hinterbliebenen ist es eine besondere Herausforderung.

Weil sie sich im Krankenhaus oder im Pflegeheim oft nicht mehr persönlich verabschieden konnten ....?

... oder zu Hause, wenn der Erkrankte in Quarantäne war. So etwas ist ganz, ganz tragisch. Der Abschied ist ein anderer, als man ihn bisher kannte. Menschen sterben unter Umständen alleine, weil die Familie nicht dabeisein kann. Viele Hinterbliebene sind auch verunsichert und vielleicht schon in Quarantäne, weil sie Kontakt mit jemandem hatten, der an Corona erkrankt und gestorben ist.

Auch die Trauerfeiern dürfen nur noch im kleinsten Kreis stattfinden. Wieviele Menschen dürfen teilnehmen?

Das ist lokal unterschiedlich. Hier in Köln wurden die Sitzplätze in den Trauerhallen reduziert. Draußen gibt es aber kein Limit. Das ist schon mal ganz gut. Dann kann man den Ton nach draußen übertragen und viele Menschen mitnehmen. Aber sie müssen eine Maske tragen und Abstand halten. Das fällt den Menschen besonders am Grab schwer.

Einem engen Freund oder einem Angehörigen kondolieren, ohne ihn in den Arm zu nehmen. Wie soll das auch gehen?

Dass sich Menschen nicht daran halten, erleben wir immer. Wir sind dann aber die Mahner. Wir stehen daneben und versuchen die Menschen, davon zu überzeugen, dass das nicht der richtige Moment ist. Was den Leuten dann aber wirklich fehlt ist, anschließend nochmal zusammenzusitzen und Erinnerungen auszutauschen. Dieses „Reueessen“, wie wir es in Köln nennen.

Organisiert das dann keiner privat?

Nein, sie halten sich dran. Es ist wirklich so, dass die Menschen das erst nehmen. Wir versuchen auch, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das wichtig ist. Um Köln herum gibt es aber auch kleinere Gemeinden, die die Trauerhallen geschlossen haben. Da gibt es keine Feiern mehr. Man trifft sich unter freiem Himmel. Was bei schönem Wetter schön ist, aber bei Regen nicht.

Die hessische Stadt Hanau braucht inzwischen Kühlcontainer, weil die Krankenhäuser nicht mehr wissen, wohin mit den Toten.

In Köln ist das nicht erforderlich. Es gibt hier viele Krankenhäuser und ca. 50 Bestatter, die alle sehr dahinter her sind, Verstorbene zu holen und in die eignen Kühlräume oder die der Friedhöfe zu überführen.