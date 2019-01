Der Kontakt nach Sachsen-Anhalt entstand durch eine dänischstämmige Nonne, die ihren Augen nicht traute, als sie vor einigen Jahren Rørths erstes Buch im Original auf einem Flughafen sah, „Jeg mødte Jesus“, „Ich habe Jesus getroffen“. Der deutsche Titel lautet „Die Frau, die nicht an Gott glaubte und Jesus traf“. Welch unglaubliche Provokation in einem protestantischen Land, in dem viele so geprägt sind, wie Rørth selbst es war: sozialistische Privatschule plus Bildungsbürgertum. Ihre Familie respektierte die Bibel als „Grundlage unserer Kultur“, nicht als Gotteswort.