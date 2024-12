Die meisten Lehrkräfte werden jedoch, dem sozialen Anspruch der Gesellschaft und ihrem eigenen pädagogischen Gewissen folgend, so lange auf die Probleme der leistungsschwachen Schüler eingehen, bis sie das Gefühl haben, dass sie das Geforderte einigermaßen verstanden haben. In der Regel bleiben während dieser „Förderphase“ die guten Schüler ohne Aufgabe, im besten Fall wird ihnen die Lehrkraft raten, im Geschichtsbuch schon einmal das nächste Kapitel zu lesen. Eine nachhaltige Förderung der leistungsstarken Schüler kann man das nicht nennen. Das Dilemma eines solchen diversen Unterrichts ist unseren Bildungspolitikern bekannt. Es wird jedoch nicht zum Anlass genommen, nach brauchbaren Alternativen zu suchen. Zu mächtig sind die Befürworter der Diversitätspädagogik in Politik und Gesellschaft. Wer das Konzept in Frage stellt, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, er rede einer „unsozialen Selektion“ das Wort.