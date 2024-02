Tricia wer? Diese Überraschung zumindest war Kulturstaatsministerin Claudia Roth geglückt. Als Mitte Dezember die ersten Meldungen zur Personalie eintrafen, fingen fast alle Vertreter der internationalen Filmwelt erst einmal an zu googeln. Dann wurde klar: Tricia Tuttle, eine 53-jährige Amerikanerin, die vor 30 Jahren mal in einer Indie-­Rockband gespielt und in den letzten zehn Jahren in London gelebt, dort zuletzt von 2019 bis 2022 das Londoner Filmfestival geleitet und sich besondere Verdienste um die Vergrößerung des Publikums und die Inklusion der schwul-lesbischen Filmszene erworben hat, wird neue Intendantin der Berlinale.

Im Vorfeld war viel über mögliche Kandidaten für das wichtigste deutsche Filmfest diskutiert worden, aber der Name Tricia Tuttle fiel nie. Vielleicht hatte das auch seine Gründe. Der Ernennung von Tuttle vorangegangen war eine lange strukturelle und inhaltliche Hängepartie, die von zahlreichen Misstönen begleitet wurde: Bereits im Frühjahr hatte Mariette Rissenbeek, die eine Hälfte des amtierenden Direktorenduos, bekannt gegeben, dass sie ihren Vertrag nicht verlängern würde. Ihr Direktoren-Kollege, der Italiener Carlo Chatrian, warf dann im August beleidigt das Handtuch. Zuvor hatte ihm die Kulturstaatsministerin in instinktloser Weise signalisiert, dass man im Kanzleramt zum früheren Modell mit einem einzigen Direktor an der Spitze der Filmfestspiele zurückkehren werde – und ihn als alleinigen Boss nicht in Betracht ziehe.