Der Brief machte Michael Fischer fassungslos. Er darf, teilte ihm seine Krankenkasse mit, nur noch zweimal in der Woche fürs „große Geschäft“ auf die Toilette. Beziehungsweise, weil der querschnittgelähmte Mann gar nicht auf Toilette gehen kann: seinen Darm entleeren. „Das ist doch absolut gegen die Menschenwürde“, empört sich der 65-Jährige aus Stuttgart, der nach einem Unfall seit 40 Jahren im Rollstuhl sitzt.

Querschnittsgelähmt zu sein, bedeutet nicht nur, nicht laufen zu können. Es bringt viele Einschränkungen mit sich. Je nachdem, wo der Querschnitt sitzt. Bei Michael Fischer sitzt er weit oben. Menschen wie er können nicht mehr selbstständig ihren Darm entleeren. Sie sind auf Assistenz beim, so der Fachausdruck, „Darmausräumen“ angewiesen. Häufig auch auf Hilfsmittel wie Klysmen oder Klistiers.

Deutschland ist bekanntlich eine Nation, in der bis ins Detail geregelt wird, was nur geregelt werden kann. Das Darmmanagement bei Behinderten stellt keine Ausnahme dar. Entsprechende Regelungen finden sich in der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie im Unterpunkt „Einlauf“, „Klistier, Klysma“ und „digitale Enddarmausräumung“. Empfohlen wird, die erwähnten Hilfsmittel „bis zu zweimal wöchentlich“ als Leistung zu genehmigen. Sprich: Mehr als zwei Toilettengänge in der Woche sind nicht drin. Höchstens.

Bis 2022 war Michael Fischer davon nicht betroffen. Dann flatterte ihm das oben erwähnte Schreiben ins Haus. Nachdem er sich von seinem Schock erholt hatte, protestierte er bei seiner Krankenkasse. Die rührte das nicht. Michael Fischer schaltete seinen Hausarzt ein. Der schrieb, dass ein gesunder Mensch zwischen dreimal am Tag bis dreimal in der Woche auf die Toilette gehen müsse. Und dass er es auf keinen Fall unterstützen könne, würde es Michael Fischer untersagt, mehr als zweimal in der Woche seinen Darm ausräumen zu lassen. Daraufhin nahm die Kasse ihre Zumutung zurück.

Am grünen Tisch

Michael Fischer fühlt sich inhuman behandelt. Dass irgendwelche Menschen am Schreibtisch über seine Lebensbedürfnisse entscheiden, erschüttert ihn. Es erschüttert ihn umso mehr, als seit Jahren vollmundig schwadroniert wird, wie wichtig der Politik die Selbstbestimmung der Bürger ist. Entsprechende Diskussionen reichen weit über das neue Selbstbestimmungsgesetz hinaus. Auch bei Debatten über assistierten Suizid oder das Betreuungsrecht wird unermüdlich auf das hohe Gut der Selbstbestimmung hingewiesen.

„Die Menschen haben ein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht darauf, dass ihr Wille beachtet wird: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich“, führte zum Beispiel 2008 der Sozialdemokrat Joachim Stünker aus, als es im Bundestag um die Reform des Betreuungsrechts ging. „Kommt mir bloß nicht mit Selbstbestimmung“, denkt Michael Fischer, hört er solche hehren Sätze. Seine Möglichkeiten, selbstbestimmt zu leben, schrumpfen aufgrund von Kostendruck und der Demontage des Gesundheits- und Pflegesystems.

Unter den gegebenen Bedingungen, meint er, kann ein schwerstbehinderter Mensch kaum menschenwürdig leben. Erst kurz vor Weihnachten hatte er selbst es mit einer neuen Katastrophe zu tun: „Mein Pflegedienst hat mir gekündigt, die finden kein Personal mehr.“ Michael Fischer geriet in Panik: Wer würde jetzt seinen Darm ausräumen? Nach eben diesem Pflegedienst hatte er seinerzeit volle drei Monate gesucht. Würde es jetzt wieder so lange dauern?

Auf Privatrechnung

Zum Glück fand er diesmal kurzfristig eine Alternative. Seit Januar kümmern sich neue Pflegekräfte um ihn. Die kündigten aber schon mal an: Wahrscheinlich reicht der Satz, den sie für das Darmausräumen bekommen, nicht aus: „Ich werde wohl eine Privatrechnung kriegen, das heißt, dass ich künftig dafür zahlen darf, dass ich aufs Klo gehen kann.“

Die Zustände sind für ihn unhaltbar. Wobei Michael Fischer weiß, dass es Behinderte gibt, denen es noch schlechter geht als ihm. Der Stuttgarter erzählt von einer Frau aus Bayern, die überhaupt niemanden zum Darmausräumen gefunden hat: „Jetzt muss sie dafür dreimal in der Woche ins Krankenhaus fahren.“

Michael Fischer denkt an die bei ihrem Inkrafttreten im Mai 2008 als Quantensprung gefeierte UN-Behindertenrechtskonvention. Deren Ziel ist es, „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten“. Laut Artikel 1 will die UN-BRK in erster Linie die Achtung der Menschen mit Behinderung „innewohnenden Würde“ fördern.

In der Praxis kann Michael Fischer zufolge davon keine Rede sein. In der Praxis ist dieser Satz für ihn ein Hohn. In der Praxis, erfährt er, werden Menschen mit Behinderung Tag für Tag entwürdigt.

Als entwürdigend empfindet er es zum Beispiel, dass jeder Handgriff an ihm dokumentiert wird: „Doch was geht es irgendjemanden an, wie oft mir das Gesicht gewaschen wird? Was geht es irgendjemanden an, wie oft ich mir die Bettwäsche wechseln lasse?“ Kostenträger wollen jedoch all das wissen. Das bestätigt Kerstin Dirk, Teilhabeberaterin der Würzburger Organisation „WüSL - Selbstbestimmt leben Würzburg“.

Minütlich geregelt

Beantragen Menschen mit Behinderung persönliche Assistenz, bekommen sie, leben sie in Bayern, Besuch vom Bezirk. Dabei wird laut Kerstin Dick Allerintimstes abgefragt. Vor völlig fremden Amtsleuten muss der Behinderte darlegen, wie oft er am Tag aufs Klo geht. Oder wie oft die Slipeinlage gewechselt wird. Der Bezirk legt dann fest, wie viele Minuten pro Tag zum Beispiel für Toilettengänge einzuplanen sind. Als würde dies nicht von Tag zu Tag schwanken. Auf Basis solcher Berechnungen wird dann der Umfang der Assistenz festgelegt.

Manchmal gibt es auch Vorschläge zur Alltagsbewältigung, die in den Augen von Kerstin Dick ebenfalls nur menschenverachtend sind. So beriet sie jüngst einen behinderten Mann, dem das, was er trinken möchte, gereicht werden muss. Er kann seine Hände nicht nutzen. Die Dame, die ihn begutachtete, riet, sich doch eine Trinkflasche auf den Rücken zu schnallen, mit einem stets erreichbaren Schlauch in der Nähe des Mundes: „Sie meinte, dann bräuchte er zum Trinken keine Assistenz mehr.“ Kerstin Dick war geschockt. Glaubte die Frau, dass der Mann immer nur ein- und dasselbe trinkt? Immer nur Wasser? Immer nur Kaffee? Immer nur Saft? Immer nur Tee?

Am schlimmsten bleibt für Betroffene die Sache mit dem Darmmanagement. „Das ist wirklich menschenverachtend“, sagt Julian Wendel, Behindertenbeauftragter der Stadt Würzburg. Er selbst lebt mit Muskelatrophie. „Wie mich diese Richtlinie aufregt, ich kann das gar nicht sagen“, pflichtet ihm Henriette Cartolano vom Vorstand des Vereins „INTENSIVkinder zuhause“ bei. Wobei die Mutter einer schwerstbehinderten Tochter nicht einmal direkt von der Richtlinie betroffen ist. Ihre Tochter muss beatmet werden. In ihrem Fall wird das Abführen täglich genehmigt. Wäre der Dickdarm auch nur etwas überfüllt, würde sich dies sofort auf die Lunge auswirken: „Im Moment haben wir kein Limit, aber ich warte nur darauf, dass bald was kommt.“

Wer schreibt so was?

Für gesunde Menschen ist es weit jenseits ihres Vorstellungvermögens, dass ihnen irgendjemand vorschreiben könnte, wie oft sie ein Laxans anwenden oder auf Toilette gehen dürfen. Allein, dass es Regelungen zum Darmmanagement gibt, bleibt für Henriette Cartolano unfassbar: „Was sind das für Menschen, die solche Texte verfassen?“ Auch ihr braucht niemand mit „Selbstbestimmung“ zu kommen. Oder mit „Werten“. Oder mit „Menschenwürde“. Alles schöne Worte. Hinter den Fassaden der Republik schaut es völlig anders aus.

Dass die Situation immer schwieriger wird, bestätigt Heiko Lienhard von den Wicker-Kliniken in Bad Wildungen-Reinhardshausen. In diesem orthopädischen Schwerpunktklinikum hat es der Viszeralchirurg mit Menschen zu tun, die aufgrund einer Rückenmarkverletzung ihren Darm nur noch mithilfe von Medikamenten, Hilfsmitteln oder Assistenz leeren können. „Die Kontrolle der Füllung durch Tasten ist eine wesentliche Maßnahme, die zunehmend vom Pflegedienst verweigert wird“, sagt er.

Wie groß die Probleme sind, weiß auch Sigrid A. (Name geändert) aus Baden-Württemberg. Sie selbst ist nicht persönlich betroffen, allerdings ihr Mann. Auch bei ihm muss der Darm entleert werden. Dies macht in der Regel sie selbst: „Eine Sozialstation könnte das nicht tun, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen.“ An jedem zweiten Tag assistiert Sigrid A. ihrem Mann beim Abführvorgang: „Das dauert vier bis fünf Stunden.“

Immer öfter hört Sigrid A. von anderen Betroffenen, denen die Sozialstation gekündigt hat. Auch wenn es nicht ganz so lange dauert. Von einer alten Frau weiß sie, dass die dadurch inzwischen in „unwürdigen Zuständen“ zu leben gezwungen ist.

Zahlreiche Menschen sind deutschlandweit mit der Problematik konfrontiert. Doch wie bringt man ein derart „anrüchiges“ Thema an die Öffentlichkeit? Dabei wäre dies so wichtig, meint Bernd Sensenschmidt, Peer der Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten (FGQ), dessen Frau betroffen ist. Denn die „Sparexperimente“ einiger Krankenkassen würden immer dreister. Das bestätigt FGQ-Leiterin Anett Krummenerl. Behinderte würden inzwischen aufgefordert, ihren Katheter mehrmals auszuspülen. Nur noch für ein bestimmtes Quantum würden die Kosten akzeptiert.