Von Februar bis Mai wird man in einigen Bordbistros der Bahn nur noch mit Karte zahlen können und nicht mehr in bar. So verkündete es das Unternehmen am Donnerstag. Natürlich sei das nur ein Testlauf und erfolge probeweise. Und auch nur auf sechs ICE-Strecken täglich. Eine flächendeckende Abschaffung des Bargelds in den Bordbistros soll es nicht zwingend geben. Die Ausweitung auf weitere Verbindungen hänge, so die Bahn, von den Ergebnissen des Tests ab: „Diese werten wir ganz genau aus.“

Sagen wir so: Das Ergebnis des Tests kann ich Ihnen schon heute verraten. Man wird wahrscheinlich freudestrahlend verkünden, dass das Angebot zum bargeldlosen Zahlungsverkehr von den Kunden sehr gut angenommen wurde. Die Zahlungsprozesse hätten sich vereinfacht. Wartezeiten verkürzt. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird man erklären, nach und nach in immer mehr Zügen auf Bargeld zu verzichten – die Kunden würden sich das so wünschen.