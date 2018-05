Der Block ist da, und er steht im Weg. Das ist Künstlers Los, Schicksal vor allem eines „Bildschneiders“, als der Gerhard Kurt Müller schon bezeichnet worden ist. Auch „Malerbildhauer“ wurde er genannt. Doch wäre der mittlerweile 91-jährige Leipziger, der sich so gut mit Worten auszudrücken versteht – „Der Horizont ist der Haaransatz der Natur“ lautet ein typischer GKM-Satz –, Schriftsteller geworden, hätte er auch da vor einem Block gestanden, vor der Masse des Ausdrückbaren und der Winzigkeit an Sagenswertem. Er hätte vielleicht, wie es Heiner Müller in „Mommsens Block“ beschrieb, im Angesicht der Weltgeschichte an schöpferischer Blockade laboriert, kapituliert. So aber blieb für GKM der Block aus Holz sein Widerstand, aus dem die Form erlöst werden will.

Am Rande von Leipzig drängeln sich Autowerkstätten und Tankstellen dicht aneinander. Putz blättert, Straßen lecken. Über einem Billardsalon und einem Fitnessklub befinden sich die Räume der Gerhard-Kurt-Müller-Stiftung. Hier ruhen großformatige Gemälde an den Wänden, farbensatt, formenreich, Körper in kubistischer Verfremdung, das Leben, reduziert auf widerstreitende Geometrien, „Frau mit Kind“, „Billardspieler“. Hier stehen in gefrorener Andacht die dunkel schimmernden, gebeizten Skulpturen, Ausdruck eines starken Willens zur Form, eines Dranges zur Reduktion auch sie. „Der Block ist diktatorisch“, wird der alte Herr im grauen Anzug gleich sagen, „der Block stellt seine Forderungen. Das ist wie eine Zwangsheirat.“

