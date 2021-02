Manche Weisheiten halten sich über Jahrhunderte. Wie etwa die rhetorischen Tipps, die Arthur Schopenhauer 1831 in seinem Buch „Die Kunst, recht zu behalten“ niederschrieb. Das Thema dabei: Wie macht man seinen Gegner bei Debatten am besten fertig? Bei einem Streitgespräch solle man sich absichtlich Synonyme heraussuchen oder von Begriffen reden, die eine Doppeldeutigkeit beinhalten, so der Philosoph. Der Grund: Falls man mit der einen Bedeutung des Begriffes den Streit verloren habe, könne man dann einfach behaupten, man hätte die andere Bedeutung des Begriffes gemeint – und der Gegner hätte von Anfang an alles nur falsch verstanden.

Hier ein Beispiel: Nehmen wir einmal die Diskussion, die Politiker und Aktivsten über die Antifa führen. Hier gibt es zwei Bedeutungen: Die Idee des Antifaschismus, die die Voraussetzung jeder Demokratie bildet. Und die reale Gruppierung, die sich „Antifaschistische Aktion“ – kurz: Antifa – nennt, ein eigenes Logo hat, in zahlreichen regionalen Ortsgruppen organisiert ist und deren Mitglieder für Gewalttaten, schwere Körperverletzung und versuchte Tötungsdelikte verantwortlich sind, wie der Verfassungsschutz mehrmals berichtete.