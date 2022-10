Jetzt hat Ray Dalio aber ein Buch geschrieben. „Weltordnung im Wandel“ heißt es. Ein bemerkenswertes Buch. „Die Zeiten, die vor uns liegen, werden ganz anders sein als alles, was wir bisher erlebt haben“, so gibt Dalio uns Friedens- und Wohlstandsgewöhnten einen aufrüttelnden Ausblick. Gewiss, der Krieg in der Ukraine, Spannungen zwischen China und den USA, der Klimawandel, die horrende Inflation, es gibt aktuell wenig Grund für Optimismus. Doch Dalio geht in seinem Buch weiter, tiefer in der Analyse.