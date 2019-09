Tatsächlich liegt nach Angaben der NASA die aktuelle Zahl der Brände über dem Durchschnitt der letzten 15 Jahre, aber doch deutlich unter dem Niveau der 2000er-Jahre. Der Meteorologe Jesse Ferrell weist darauf hin, dass allein in den Jahren 2003 bis 2007 und 2010, also in der Regierungszeit des linken brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, genannt „Lula“, die Brände im Amazonas deutlich verheerender waren, als es die aktuellen sind. Warum also die Aufregung und die ganze Panik?