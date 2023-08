In den vierzig Jahren der alten Bundesrepublik gab es im Grunde nur zwei politische Einschnitte. Der eine war die Wahl Willy Brandts (mit dem Vorspiel der ersten großen Koalition) 1969, der zweite die Abwahl Helmut Schmidts am 1. Oktober 1982 und die Wahl Helmut Kohls. Von diesen epochalen Machtwechseln abgesehen, war Westdeutschland festgezurrt in ein routiniertes System stabiler Regierungen und Koalitionen. Legt man ein etwas gröberes Raster an, kannte Deutschland bis 1998 nur drei große Regierungsphasen: die Regierungsjahre Adenauer und Folgende bis 1969, die sozialliberalen Koalitionen 1969 bis 1982 und die Ära Kohl 1982 bis 1998. Mehr Stabilität geht nicht.