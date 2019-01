Am 27. Januar 1944 endete die „größte demographische Katastrophe, die eine Stadt in der Geschichte der Menschheit jemals erfahren musste“ (John Barber). Leider steht zu befürchten, dass in Deutschland der heutige Gedenktag verstreichen wird, ohne dass dem Grauen gedacht wird, das durch Deutsche vorsätzlich mit der Blockade Leningrads verursacht wurde.

Als am 8. September 1941 die deutsche Wehrmacht den Vorort Schlüsselburg eroberte, war Leningrad dadurch auf dem Landweg abgeschnitten und weiträumig eingeschlossen. Die einzige Verbindung zum Hinterland bildete der größte See Europas, der Ladogasee. Ganz 872 Tage dauerte die Blockade Leningrads. 872 Tage hungerte die Metropole an der Newa. Rund eine Million Zivilisten starben hierbei. Das sind rund doppelt so viele Zivilisten wie im Deutschen Reich während des gesamten Kriegs durch alliierte Luftangriffe umgekommen sind.

Ballast auf dem Verpflegungsportemonnaie

Die jahrelange Aushungerung war aber keineswegs Ausdruck eine erbitterte Belagerung zweier gleicher Militärkräfte. Tatsächlich hatte die deutsche Kriegsführung nie geplant, dass alle Einwohner der 3,2-Millionen-Stadt überleben sollten. Bereits zwei Wochen nach Kriegsbeginn notierte Franz Halder, Generalstabschef des Heeres: „Feststehender Entschluss des Führers ist es, Moskau und Leningrad dem Erdboden gleich zu machen, um zu verhindern, dass Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter ernähren müssten.“

Reichsmarschall Hermann Göring, der die ökonomische Ausbeutung der besetzten Gebiete koordinierte, erklärte lapidar: „Aus wirtschaftlichen Überlegungen ist die Eroberung großer Städte nicht erwünscht, ihre Einschließung ist vorteilhafter.“ Entsprechend formulierte Generalquartiermeister Eduard Wagner in einem Brief an seine Frau: „Der Nordkriegschauplatz ist so gut wie bereinigt, auch wenn man nichts davon hört. Zunächst muss man sie in Petersburg schmoren lassen, was sollten wir mit einer 3,2 Mill. Stadt, die sich nur auf unser Verpflegungsportemonnaie legt. Sentimentalitäten gibt’s dabei nicht.“ Sentimentalitäten gab es tatsächlich keine, wie die Weisung der Heeresgruppe Nord beweist: „Jedes Ausweichen der Zivilbevölkerung gegen die Einschliessungstruppen ist – wenn notwendig unter Waffeneinsatz – zu verhindern.“

Vorsätzliche Hungerkatastrophe

Die deutsche Militärstrategie zielte von Anbeginn darauf ab, möglichst schnell eine Hungerkatastrophe in der Stadt herbeizuführen. So hatten die deutschen Piloten den expliziten Befehl, Lebensmittellager, Kraftwerke und Wasserwerke zu bombardieren. Schon am 12. September zerstörten sie das größte Lebensmittellager der Stadt.

Wie gravierend das Ausmaß der Hungerkatastrophe in der Stadt war, wussten die deutschen Verantwortlichen durchaus. Joseph Goebbels notierte in seinem Tagebuch: „Es spielt sich augenblicklich in Petersburg ein Stadtdrama ab, wie es die Geschichte noch nicht gekannt hat. Die Auswirkungen der Belagerung werden sich erst dann für die Weltöffentlichkeit zeigen, wenn Leningrad gefallen ist.“ Der Lagebericht der Wirtschaftsinspektion Nord merkte hierzu Mitte Dezember 1941 an: „Die Masse der Bevölkerung hungert und kann teilweise vor Schwäche das Bett nicht verlassen. Göring gab sich weiterhin wenig sentimental. Das Schicksal der großen Städte, speziell Leningrad, sei ihm „vollständig egal. Dieser Krieg wird die größte Hungerkatastrophe seit dem 30jährigen Krieg zeigen.“

Kapitulation nicht annehmen

Entgegen einem jahrzehntelang in der Bundesrepublik Deutschland gepflegten Glauben hätte die Stadt Leningrad ihrem Schicksal niemals durch Kapitulation entgehen können. Die Weisung für die Heeresgruppe Nord am 28. September 1941 war eindeutig: „Eine Kapitulation ist nicht zu fordern“. Das Schicksal der Weltstadt war somit entschieden. Das Schreiben der Seekriegsleitung war noch schärfer formuliert: „Sich aus der Lage der Stadt ergebende Bitten um Übergabe werden abgeschlagen werden, da das Problem des Verbleibens und der Ernährung der Bevölkerung von uns nicht gelöst werden kann und soll. Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teils dieser großstädtischen Bevölkerung besteht in diesem Existenzkrieg unsererseits nicht.“

Eine Woche später wurde die Entscheidung bestätigt. Alfred Jodl, Chef des Wehrmachtsführungsstabs, betonte: „Der Führer hat erneut entschieden, dass eine Kapitulation von Leningrad oder später von Moskau nicht anzunehmen ist, auch wenn sie von der Gegenseite angeboten würde.“ (Jodl rechtfertigte dies durch eine mögliche Unterminierung Leningrads, wie es in Kiew geschehen war, wo Explosionen 200 Deutschen das Leben kosteten und 10 bis 25.000 Einwohner obdachlos machten.) Gegenüber Walther von Brauchitsch, Oberbefehlshaber des Heeres, bestätigte Hitler die Entscheidung.

Dies war das Todesurteil für die mehr als drei Millionen Menschen innerhalb des Blockaderings. Wilhelm Ziegelmayer, Ernährungsexperte des Oberkommandos der Wehrmacht, notierte nüchtern: „Wir werden uns auch künftig nicht mit Forderungen nach einer Kapitulation Leningrads belasten. Es muss durch eine wissenschaftlich begründete Methode vernichtet werden.“ Es kann nicht deutlich genug betont werden: Die Blockade Leningrads ist ein Sonderfall der Geschichte, denn niemals zuvor ist die Einnahme einer Stadt ausgeschlossen und der Hungertod aller Einwohner eingeplant worden.

Generalplan Ost

Das anvisierte Schicksal Leningrads spiegelte sich auch im „Generalplan Ost“ vom Juni 1942 wider. Dieser nahm für die Metropole eine „künftige Stadtbevölkerung mit 200.000“ an. Also ganze drei Millionen weniger als zu Beginn des Krieges (dies berücksichtigt noch nicht die Hunderttausende Flüchtlinge, die aktuell in Leningrad zu überleben versuchten). Im „Entwurf eines Raumordnungsplans für das Ostland“ vom November 1942 gingen die Autoren sogar davon aus, dass diese Region „nach Ablauf der Kampfhandlungen relativ entvölkert sein“ werde.

Selbstredend änderte der Entschluss, eine Kapitulation Leningrads nicht anzunehmen, die Stadt also nicht erobern zu wollen, keineswegs etwas an der Entscheidung, die Bevölkerung Leningrads nicht vor dem drohenden Hungertod zu bewahren. Am 3. Oktober betonte Generalquartiermeister Wagner, dass „für Petersburg alle vorbereitenden Maßnahmen zur Versorgung der Zivilbevölkerung abgelehnt“ seien. Einen Monat später erklärte er auf einer großen Generalstabsbesprechung: „Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß insbesondere Leningrad verhungern muss, denn es ist nicht möglich, diese Stadt zu ernähren. Aufgabe der Führung kann es nur sein, die Truppe hiervon und von den damit verbundenen Erscheinungen fern zu halten.“ Am 8. November 1941 offenbarte Hitler: „Wir waren vor Leningrad genauso lange offensiv, als dies notwendig war, um Leningrad einzuschließen. Jetzt sind wir defensiv, der andere muss jetzt auszubrechen versuchen, aber er wird in Leningrad verhungern!“

Herausforderung für die Propaganda

Am 5. September notierte Goebbels die besondere Problematik für die deutsche Propaganda, das Aushungern einer Metropole wie Leningrad zu begründen: „Es macht uns einige Sorge, wie dieses Stadtdrama vor der Weltöffentlichkeit gerechtfertigt werden soll. Aber die Bolschewisten sind uns ja weitgehend entgegengekommen. Sie selbst haben es in die Welt hinausposaunt, dass sie die Absicht haben, diese Stadt bis zum letzten Mann zu verteidigen. Sie haben sich also auch die Folgen zuzuschreiben. Wir geben noch ein Flugblatt heraus, das von unseren Fliegern über Leningrad abgeworfen werden soll und in dem der Stadt ihr grauenhaftes Schicksal vor Augen gehalten werden wird. Dies Flugblatt veröffentlichen wir auch in der Auslandspresse und in unseren Sprachdiensten im Rundfunk und verschaffen uns damit für alles, was kommen wird, ein wirksames Alibi.“

Wenige Wochen später ist Goebbels erleichtert: „Es liegt also durchaus in unserem Sinne, wenn Leningrad noch einige Zeit Widerstand leistet. Wir können dann diese Millionenstadt Straße um Straße und Viertel um Viertel zerstören, und besetzen wir sie dann, so werden notwendig werdende Sprengungen die noch übrigbleibenden Mauerreste dem Erdboden gleichmachen. Es entwickelt sich hier das schaurigste Stadtdrama, das die Geschichte jemals gesehen hat. (...) Etwas ähnliches wird unter Umständen mit Moskau der Fall sein.“

Erinnerungsschwächen

Der Historiker Wigbert Benz betont, dass die Aushungerung Leningrads jahrzehntelang „zu einer normalen Belagerung marginalisiert wurde“. Bis in die 1980er Jahre hinein wurde die Auffassung allgemein, die Wehrmacht habe nur zum Mittel der Aushungerung Leningrads gegriffen, weil sie die Stadt nicht habe einnehmen können. Historiker wandten sich explizit dagegen, die Blockade von Leningrad als Kriegsverbrechen einzustufen: So tragisch diese Vorgänge auch gewesen seien, moralische Vorwürfe gegen die deutschen Truppen würden jeder Grundlage entbehren. Immer noch gehöre die Belagerung und Beschießung einer verteidigten Stadt und Festung zu den gebräuchlichen und unbestrittenen Methoden der Kriegsführung. Daher wird die Blockade Leningrads entsprechend als „normales Kriegsereignis“ gedeutet.

Seit dem Beginn der neunziger Jahre wird schließlich auch das Leid der belagerten Leningrader thematisiert. „Dieser Wandel im deutschen Gedächtnis hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die bislang getrennten Formen der Erinnerung in Ost und West zusammengeführt werden“, sagt der Historiker Jörg Ganzenmüller. In der DDR hatte der staatlich verordnete Antifaschismus für die faktische Bekanntheit der Blockade gesorgt, auch wenn ihre Darstellung dem sowjetischen Heldennarrativ untergeordnet war. „Als Genozid an den Leningradern wurde die Geschichte von keiner Seite erzählt“, betont Ganzenmüller.

Der Genozid

Heute sind sich die Historiker über die Einordnung der Blockade von Leningrad einig. So stellen der US-amerikanische Historiker Richard Bidlack und sein russischer Kollege Nikita Lomagin beispielsweise fest: „Nach dem Holocaust war die Blockade Leningrads der größte Akt eines Genozids in Europa während des Zweiten Weltkrieges.“ Auch die deutschen Historiker Jörg Ganzenmüller und Christian Hartmann sprechen explizit von einem „Genozid“. Karl Schlögel betont, heute sei „unbestritten, dass die über Leningrad verhängte Blockade zu den großen Kriegsverbrechen zu zählen ist“.

Scheues Gedenken

Erst 2001 war ein deutsches Staatsoberhaupt bereit, ein deutliches Zeichen an die Erinnerung der Blockade Leningrads zu setzen. Gemeinsam legte der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder mit Präsident Wladimir Putin, dessen ältester Bruder in der Blockade verstarb, auf dem zentralen Gedenkort der Blockadeopfer in Leningrad einen Kranz nieder und erkannten somit symbolisch das Leiden der Leningrader Bevölkerung während der deutschen Belagerung an.

Am 27. Januar 2014, dem „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ und dem 70. Jahrestag der Befreiung Leningrads, lud der Deutsche Bundestag Daniil Granin ein, um eine Gedenkrede zu halten. Granin ist gemeinsam mit Ales Adamowitsch Autor des tief beeindruckenden „Blockadebuches“. Am selben Tag schrieb der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck an den russischen Präsidenten: „Deutschland ist sich seiner geschichtlichen Verantwortung für das Leid, das den Einwohnern Leningrads angetan wurde, und der brutalen Kriegsführung seiner Soldaten, Einsatzgruppen und SS-Formtionen bewusst.“

Heute finden keine nennenswerten Gedenkveranstaltungen auf staatlicher Ebene statt. Es ist also keineswegs sicher, ob Gaucks Versprechen fünf Jahre später noch Bestand hat. Sicherlich ist die aktuell sehr angespannte Lage zwischen dem Westen und Russland nicht die ideale Voraussetzung für die Organisation von Gedenktagen, aber dies darf keineswegs eine Entschuldigung dafür sein, die Erinnerung an das Ende einer der schwersten deutschen Kriegsverbrechen zu unterlassen. Jedem, der an dieser Stelle einen moralischen Zeigefinger schwenkt, sei die Mahnung des Historikers Christian Streit ins Stammbuch geschrieben: „Die Voraussetzung zur Versöhnung ist die Erinnerung an das, was war.“