Es ist der Sommer 1984. Die beiden Freunde Andrew Ridgeley und Georgios Kyriacos Panayiotou sitzen im Wohnzimmer von Georgios Eltern und schauen Fußball. Plötzlich, so will es die Legende, rennt Georgios in sein altes Kinderzimmer. Dort singt er einen Refrain ein, den inzwischen ein Großteil aller Erdenbürger mitsingen kann – auch die, die mit Weihnachten gar nichts am Hut haben: „Last Christmas“.

Nach einer Stunde ist Georgios fertig und präsentiert seinem Freund Andrew aufgeregt das Ergebnis. „Ich habe es geschafft! Wir haben einen Weihnachts-Hit!“, soll Georgios gesagt haben. Er sollte recht behalten.