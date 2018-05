Herr Ministerpräsident, Sie haben unlängst geäußert: „Demokratie braucht Führung.“ Aus dem Munde eines 68ers klingt das überraschend, immerhin lehnte die Studentenbewegung jede Autorität ab. Haben ehemals linke Rebellen wie Sie ein neues Verständnis von Macht und Autorität gelernt?

Revolutionäre Bewegungen neigen immer dazu, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das ist ihr Problem. Die 68er waren eine notwendige Bewegung, denn sie haben viel infrage gestellt, zum Beispiel Gehorsam gegenüber jemandem, nur weil dieser ein Amt innehat. Allerdings wurde damit natürlich Autorität an sich infrage gestellt. Aber das ist falsch, denn nur eine Autorität, die hohl ist, die sich nur auf äußerliche Formen stützt, gehört infrage gestellt. Also Autorität, die ins Autoritäre abgleitet. Eine Autorität, die sich legitimiert und für die es gute Gründe gibt, bleibt jedoch unerlässlich – in der Erziehung, in der Gesellschaft, in der Politik.

Ist dies eine Lektion, die Ihre Generation lernen musste?

Wir haben es gelernt, wir sind ja selber in Ämter gekommen. Joschka Fischer als Außenminister oder ich als Ministerpräsident. Man kann in einer modernen Demokratie nur führen, wenn man Menschen überzeugt und sie einem folgen in den Überzeugungen, die man hat. Das bedeutet zu führen. Aber führen muss man.

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen sind kostenlos und verlängern sich automatisch, wenn Sie nicht 7 Tage vor Ablauf kündigen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.