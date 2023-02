So erreichen Sie Volker Resing:

Als Kanzlerkandidat Armin Laschet am Abend der Bundestagswahl 2021 im Konrad-Adenauer-Haus vor die Mikros trat, da hatten die meisten Parteifreunde die Jubelschilder schon zur Seite gestellt. Zu eindeutig schien die Niederlage, zu enttäuscht waren die Anhänger. Und manche waren doch verblüfft, als Laschet noch gar nicht Trübsal blasen wollte und nicht sofort in Sack und Asche ging, sondern vom Sondieren und Regieren sprach. Die CDU hatte 24,1 Prozent errungen, ein miserables Ergebnis, doch die SPD hatte auch nur 25,7 Prozent erreicht. Warum also nicht mit Grünen und FDP regieren, dachte sich CDU-Mann Laschet.

Der Abstand von gerade mal 1,6 Prozentpunkten wollte Laschet und einigen Getreuen damals nun nicht zum Rückzug genügen. Und in der Tat war es weniger das Wahlergebnis allein, sondern vielmehr die Stimmung im eigenen Lager, die eine Kanzlerschaft Laschets unmöglich werden ließ. Die Ampelparteien kosteten dies damals genüsslich aus. Vor allem den Liberalen diente es als Argument für das neue Dreierbündnis, dass die Union gerade nicht regierungsbereit und regierungsfähig sei, man deswegen zur Ampel keine Alternative habe. Und nicht zuletzt CSU-Chef Markus Söder sah eine Zukunft ohne Laschet in der Union wohl für segensreicher an als eine Zukunft mit Kanzler Laschet.