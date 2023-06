Worum im Detail gerungen wird, erfährt man nicht. Aber dass es so ernst ist, dass nun Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Linder und Wirtschaftsminister Robert Habeck persönlich zusammengekommen sind, um eine Einigung zu erzielen, nachdem die Parlamentarischen Geschäftsführer von SPD, Grünen und FDP das Gesetz am Dienstagmittag vorerst nicht auf die Tagesordnung der Bundestagssitzung in dieser Woche setzten. Wenn das Gesetz in dieser Woche nicht in den Bundestag kommt, wird es langsam knapp, es noch vor Beginn der Sommerpause am 7. Juli zu beschließen. Zwei Sitzungswochen sind bis dahin noch geplant – das würde so gerade für eine Verabschiedung ohne Fristverkürzung und Sondersitzung ausreichen. Für einen Beschluss im Bundesrat müssten dann aber Fristen verkürzt werden.