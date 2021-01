Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Gibt es genügend tatsächliche Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Alternative für Deutschland, um die Partei zum Verdachtsfall zu erklären – um dann diesen Verdacht durch Telefon- und Briefüberwachung der Mitglieder und das Einschleusen von V-Leuten in die Partei zu erhärten oder zu entkräften? Das ist die Schlüsselfrage, die verschiedene Institutionen in Deutschland derzeit beantworten müssen. Davon hängt viel ab, gerade im Superwahljahr 2021, das in wenigen Wochen mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beginnt.

Im Bundesamt für Verfassungsschutz ist man fast genau zwei Jahre nach der Eröffnung eines Prüfverfahrens offenbar zu einer klaren Antwort gekommen: Ja. Anders ist nicht zu erklären, dass in der vergangenen Woche ein oder mehrere Landesinnenminister an die Medien weitergaben, das BfV werde in dieser Woche eine entsprechende Entscheidung bekanntgeben. Behördenchef Thomas Haldenwang, der in der Nachfolge von Hans-Georg Maaßen einen explizit härteren Kurs gegen den Rechtsextremismus eingeschlagen hat, will offenbar gegenüber der AfD das zweitschärfste Schwert ziehen – das schärfste wäre eine darauf möglicherweise folgende Heraufstufung zur „erwiesen extremistischen Bestrebung“, wie es etwa der Identitären Bewegung und dem „Flügel“ der AfD widerfahren ist.