Es soll laut Anklage ein dreistufiges Vorhaben gewesen sein: In Phase eins, von der Gruppe selbst angeblich „Silent Night“ genannt, sollte demnach zunächst ein mindestens zweiwöchiger Stromausfall via Sprengstoffanschlag herbeigeführt werden, in Phase zwei, „Klabautermann“, der Gesundheitsminister mit Gewalt aus einem Fernsehstudio entführt und in der darauf folgenden letzten Phase mit dem Titel „False Flag“ die Regierung abgesetzt werden. Laut Staatsanwaltschaft soll die Operation in zwei unterschiedlichen Bereichen geplant gewesen sein: Sven B., Thomas K. und Thomas O. sollen demnach dem operativen „militärischen Zweig“ angehört haben, Michael H. und Elisabeth R. – letztere eine 75-jährige hagere Rentnerin, die die Gruppe angeblich mit reichsbürgerlichem Gedankengut vertraut gemacht und die stets auf eine rasche Umsetzung des Plans gedrängt haben soll – sollen dem „administrativen Zweig“ angehört haben.