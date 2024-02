Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Einer der Teilnehmer des angeblichen „Geheimtreffens“ von Potsdam hat gegen das Recherchenetzwerk Correctiv einen Erfolg vor Gericht erstritten. Das Landgericht Hamburg hat in einem Urteil, das Cicero vorliegt, heute eine Falschbehauptung von Correctiv in dem viel zitierten Artikel „Geheimplan gegen Deutschland“ verboten. In diesem wurde bisher der Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau aus seinem Vortrag – dem Urteil zufolge fälschlich – indirekt so zitiert:

„Den Vorschlag, man könne vor den kommenden Wahlen ein Musterschreiben entwickeln, um die Rechtmäßigkeit von Wahlen in Zweifel zu ziehen, hält Vosgerau für denkbar: je mehr mitmachten, stimmt er zu, umso höher die Erfolgswahrscheinlichkeit.“