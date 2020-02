Herr Henning, als einer der wenigen Politiker in der CDU haben Sie sich für eine Koalition mit der Linken ausgesprochen. Was sagen Sie dazu, dass Christine Lieberknecht das Angebot von Bodo Ramelow ausgeschlagen hat, übergangsweise Thüringen zu regieren?

Also, Koalition ist für mich ein rein technischer Begriff für einen Vertrag, in dem man gewisse Konditionen festhält. Das ist keine Liebesheirat, sondern eine besondere Vertragsform. Dass Frau Lieberknecht das Angebot unter diesen Umständen abgelehnt hat, kann ich nachvollziehen.