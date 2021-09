Der Titel, den Frank Plasberg für seine Talkshow gewählt hat, nahm das inhaltliche Ergebnis der Sendung schon fast vorweg. „Schulden, Sparen oder Steuern hoch: Wer redet im Wahlkampf ehrlich übers Geld?“, lautete die Frage bei „Hart aber fair“ am Montagabend. Sie war offenkundig rhetorisch gemeint. Denn die Antwort stand von vornherein fest: keiner.

Der große Kassensturz, so viel ist klar, wird erst nach der Bundestagswahl kommen. Keine Partei will es sich zuvor mit Wählern verscherzen, denen sie herbe Einschnitte und steigende Belastungen zumuten muss. So war die von Plasberg moderierte Fernsehrunde eher ein lockerer Schlagabtausch, ein Schaugeplänkel um den Solidaritätszuschlag und um den Kampf gegen Steuerhinterziehung, als dass die tatsächlichen Probleme auf den Tisch kamen.

Unionsinterner Machtkampf der Nach-Merkel-Ära

Bemerkenswert war allerdings der Auftritt des CDU-Politikers Carsten Linnemann. Weniger, weil der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Erhellendes zur geplanten Finanz- und Steuerpolitik seiner Partei geäußert hat. Sondern vielmehr, weil sich Linnemann im unionsinternen Machtkampf der Nach-Merkel-Ära recht deutlich in Stellung gebracht hat.

Während SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) die rot-grüne Idee verteidigten, sogenannte Spitzenverdiener noch stärker zur Kasse zu bitten, um all die Corona-Schulden und geplanten Staatsinvestitionen in Digitalisierung und Klimaschutz zu finanzieren, versuchte der nordrhein-westfälische CDU-Politiker einen anderen Ton anzuschlagen.

SPD und Grüne wollen Soli für obere zehn Prozent behalten

Linnemann verteidigte die CDU-Forderung, den als Aufbauhilfe Ost eingeführten Solidaritätszuschlag komplett zu streichen, also auch für die oberen zehn Prozent der Einkommenssteuerzahler abzuschaffen. „Der Soli muss ersatzlos gestrichen werden“, bekräftigte er. Klingbeil und Al-Wazir widersprachen ihm.

Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht die jetzige Regelung kippen werde, wovon einige Fachleute ausgehen, will der hessische Grünen-Politiker den Soli nicht aufgeben. „Dann müssen wir überlegen, wie wir ihn in den Einkommenssteuertarif integrieren“, sagte Al-Wazir. „Wir brauchen das Geld.“

Linnemann fordert „Entfesselung Deutschlands“

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Linnemann konterte, indem er auf gravierende Probleme und Versäumnisse des deutschen Staatswesens hinwies, die sich in der Corona-Krise erschreckend deutlich gezeigt hätten: Verantwortungslosigkeit durch ein Zuständigkeitswirrwarr und die hemmende Bürokratie.

Im kämpferisch-engagierten Ton forderte er eine „Entfesselung Deutschlands“, eine große Staatsreform. Doch auf die Gegenfrage des Moderators Plasberg, warum man ausgerechnet dafür nun die CDU wählen solle, die ja seit 16 Jahren an der Macht sei, wusste er auch keine passende Antwort.

Denn das ist das große Dilemma, in dem sich die Union in diesem Wahlkampf befindet. Sie kann die Fehler und der Ära Merkel nicht allzu offen benennen, weil dies von der immer noch großen Zahl an Anhängern der Kanzlerin als illoyal gewertet werden würde. Gleichzeitig ist die personell ausgezehrte Partei auf der Suche nach einer neuen Führungsfigur, die aus dem Schatten Merkels heraustritt.

Interessante Antwort auf Frage nach Friedrich Merz

Gegen Ende der ARD-Sendung am Montagabend machte Carsten Linnemann deutlich, dass auch er sich diese Rolle zutraut. Er sprach es nicht ganz eindeutig aus. Aber seine Antwort auf Plasberg Frage, wer in der Union die von Linnemann zuvor geforderte „Mentalität des Machens“ verkörpere, war deutlich genug.

Sei das Friedrich Merz, fragte der Moderator. Der frühere Fraktionschef und bei der Kür zum Merkel-Nachfolger knapp gescheiterte Merz hat innerhalb der CDU nach wie vor viele Anhänger. Parteichef und Kanzlerkandidat Armin Laschet hat ihn auch deshalb jüngst in sein „Zukunftsteam“ berufen, für die verbleibenden Wochen bis zur Bundestagswahl.

Linnemann sagte einen freundlich-diplomatischen Satz über Merz und fügte dann an: „Dass Sie mich eingeladen haben, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass ich für die Mentalität des Machen stehe.“ Kurz danach lobte er noch Lachet dafür, dass dieser in Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsident deshalb so stark sei, weil er starke Köpfe in sein Kabinett geholt habe. „Genau dieses Modell brauchen wir auch im Bund“, forderte Linnemann, „nicht alle wegbeißen.“

Kaum verhohlene Kritik an Merkels Führungsstil

Deutlicher konnte er seine Bewerbung für eine Führungsrolle innerhalb der Bundesregierung oder, für den Oppositionsfall, in Partei und Fraktion kaum ausdrücken. Das „wegbeißen“ war zudem eine kaum verhohlene Kritik an Angela Merkel, deren politisches Talent auch darin bestand, starke Köpfe in der eigenen Partei aus dem Weg zu räumen. Aus der Angst heraus, sie könnten ihr eines Tages gefährlich werden.

Was das eigentliche Thema der Sendung, die Steuer- und Finanzpolitik, anging, war allerdings nicht Linnemann sondern der AfD-Chef Jörg Meuthen der interessantere Gegenspieler zu Klingbeil und Al-Wazir, die zudem noch Unterstützung von der Politik-Journalistin Cerstin Gammelin (Süddeutsche Zeitung) erhielten.

AfD-Chef Meuthen schimpft gegen EEG-Umlage

Man sollte die Kuh, die man melkt, nicht schlachten oder vom Hof treiben, entgegnete Meuthen der rot-grünen Idee, Spitzensteuerzahler noch stärker zu belasten. Er rechnete vor, dass die oberen Einkommensbezieher schon jetzt die Hauptlast der Staatseinnahmen zu tragen hätten. Und den Grünen warf er vor, durch die Energiewende und die „unsägliche EEG-Umlage“ den kleinen Leuten mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, als sie ihnen an Einkommenssteuer-Entlastungen versprechen würden.

Lars Klingbeil blieb eher blass. Routiniert wich er der von Frank Plasberg wiederholt und hartnäckig gestellten Frage nach einem möglichen Bündnis der SPD mit der Linkspartei aus.

Auch hier, bei der Koalitionsfrage, war es wiederum Carsten Linnemann, der am Ende der Sendung überraschend deutlich wurde. Auf Plasberg Schussfrage, mit wem der anderen Talkshowgäste er am Wahlabend am Sekt trinken würde, sagte er: „Ich würde mit Herrn Al-Wazir anstoßen und Herrn Lindner mit dazu nehmen.“ Ein Prosit also auf einen neuen Anlauf zu einem Jamaika-Bündnis mit den Grünen und Christian Lindners FDP.