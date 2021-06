Streitpunkt Vermögenssteuer

In der Finanz- und Steuerpolitik liegen die Wahlprogramme und Vorstellungswelten von CDU/CSU und FDP am weitesten von denen der Grünen, der SPD und erst recht der Linkspartei entfernt. Während die drei linken Parteien „die Reichen“ zur Kasse bitten wollen, um so ihre Ideen für den Umbau Deutschlands in ein klimaneutrales Sozialparadies zu finanzieren, lehnt die Union die Einführung einer Vermögenssteuer sowie weitere Steuererhöhungen ausdrücklich ab. Damit liegt sie voll auf Linie der FDP.