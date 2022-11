Das ganze Prinzip ist hochgradig pervers. Menschen aus dem afrikanischen Raum zahlen Tausende von Dollar an Schlepperbanden, um hinaus aufs Mittelmeer gebracht und dort ihrem Schicksal überlassen zu werden. Das Geschäftsmodell ist für die Kriminellen sehr lukrativ, für die meist jungen Männer, die dann irgendwo auf hoher See und oft in überfüllten Booten treiben, geht es dagegen um Leben und Tod. Werden sie gefunden, steht der Weg nach Europa für sie vielleicht offen. Wenn nicht, gehen sie als weiterer Todesfall in die Statistik ein. Survival of the fittest, lautet die Devise, oder vielleicht eher: Survival of the luckiest. 21.500 Flüchtlinge, so eine Schätzung der UN-Flüchtlingshilfe, sollen seit 2014 im Mittelmeer ertrunken sein.

Weil dem so ist, sollte es eigentlich EU-Räson sein, alles zu unterbinden, was diese Menschen in die Hände der Schlepper und hinaus auf hohe See lockt. Denn bis heute gibt es keine gesamteuropäische Strategie bei der Migration. Heftig diskutiert wird in dem Zusammenhang seit Jahren auch über die zivile Seenotrettung. Der Gedanke hinter selbiger ist erstmal richtig und ehrenwert: Niemand will Menschen ertrinken lassen. Es gibt aber auch eine zweite Seite der Medaille, die direkt in ein moralisches Dilemma führt. Die Gretchenfrage lautet: Kurbeln zivile Seenotretter das Geschäft der Schlepper an? Und sind sie sogar mitverantwortlich dafür, wenn im Mittelmeer Menschen ertrinken, weil sich diese ohne das Engagement der NGOs vielleicht gar nicht erst auf den Weg gemacht hätten?