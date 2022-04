In ihrer Rolle als Anrainer und vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Jahre 2015/16 aktivierte die EU zum ersten Mal die „Massenzustromrichtlinie“ aus dem Jahr 2001. Es gelten somit nicht die Kriterien des umstrittenen und in weiten Teilen dysfunktionalen Dublin-Systems, wonach das Land des Erstzutritts verantwortlich für Verfahren und Aufenthalt ist – also jene Mitgliedsländer, über deren Territorium der Schengenraum als erster betreten wird. Im Gegensatz dazu haben die Flüchtlinge aus der Ukraine die freie Wahl des Mitgliedsstaats, in dem sie Schutz suchen wollen. Auch die Möglichkeit der Weiterwanderung steht ihnen für 90 Tage offen.