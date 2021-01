So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Man sagt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Aber was ist, wenn es sich bei den beiden Kontrahenten um Koalitionspartner handelt, und der eine von beiden so tut, als sei er der Dritte?

Dann ist Wahlkampf, aber so ein Wahlkampf, wie ihn die SPD beim Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten eröffnet hat, ist ein makaberes Schauspiel. Zankapfel ist der Impfstoff. In Israel, Großbritannien oder in den USA rettet der gerade reihenweise Menschenleben. Hierzulande muss er bislang vor allem als Stoff für absurdes Theater herhalten.

Fragen wie für den Untersuchungsausschuss

Denn der Impfstoff ist knapp. Ausgerechnet in dem Land, in dem die Firma Biontech das Rennen um den Impfstoff gewonnen hatte, stehen alte Leute, Ärzte oder Pfleger vielfach vor verschlossenen Türen der Impfzentren, weil nicht genug Impfstoff da ist.

Der Gesundheitsminister war’s, empören sich Sozialdemokraten und zeigen mit dem Finger auf Jens Spahn (CDU). Und ausgerechnet Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) knallt ihm vor den Ministerpräsidenten einen vierseitigen Fragekatalog mit 24 Punkten auf den Tisch, der sich in seiner inquisitorischen Detailtreue eher wie eine Anklageschrift liest, wie Fragen für den Heißen Stuhl oder einen Untersuchungsausschuss.

Florian Post spricht von einem Ausrutscher Und richtig, das Wort fällt wirklich. Dem bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten Florian Post rutscht es heraus. Er fordert, dass ein Untersuchungsausschuss aufklären soll, warum Deutschland nicht schafft, was andere Länder scheinbar mühelos hinbekommen. War es wirklich Jens Spahn, der geschlafen hat? Oder liegt der Schwarze Peter doch bei der Bundeskanzlerin, die darauf bestanden haben soll, dass die EU-Kommission den Kauf der Vakzine einfädeln soll? Und wenn ja, warum ist man trotzdem nicht wie die Amerikaner auf Nummer sicher gegangen und hat größere Mengen geordert?