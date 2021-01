Es kam wie erwartet, der Lockdown wird nicht nur bis mindestens 31. Januar verlängert, sondern sogar verschärft. Was bei der heutigen Konferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder beschlossen wurde, ist keine leichte Kost: Schulen bis Ende des Monats dicht, private Zusammenkünfte nur noch alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes. Noch dazu soll in Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der Aufenthalt auf ein Umfeld von 15 Kilometern um den Wohnort reduziert werden.

Das alles sind schmerzhafte Einschnitte in die bürgerlichen Freiheitsrechte, noch dazu verbunden mit immensen wirtschaftlichen Kollateralschäden. Vom Bildungsdesaster ganz zu schweigen – und wir sprechen hier wohlgemerkt von einer Industrienation, in der es ein Glücksfall ist, wenn der Schulunterricht tatsächlich mal auf digitalem Wege funktioniert und die Leitung nicht schon nach ein paar Minuten zusammenbricht.

Schlechte Datenlage

Der eigentliche Wahnsinn ist aber die Tatsache, dass die heute beschlossenen Maßnahmen auf Grundlage einer absolut unzureichenden Datenlage stattfinden. „Es gibt keine andauernden, ordentlich erhobenen Stichproben, die einen Hinweis auf Abweichungen der durchgeführten klinischen Tests von der tatsächlichen Infektionsrate geben und so die Zahlen zu normieren helfen würden“, schrieb unser Gastautor Johannes Knewitz am Sonntag an dieser Stelle. Das, was wir in der wöchentlichen „Sonntagsfrage“ verschiedener Umfrageinstitute zu so einer irrelevanten Thematik wie der aktuellen Parteienpräferenz statistisch stark eingeordnet bekommen, existiere zum Thema Pandemie nicht.

Offen sind auch die in der aktuellen Situation so drängenden Fragen nach dem bisherigen Lockdown-Erfolg: Was hat es gebracht, Geschäfte, Friseure und anderes zu schließen? Wie haben sich die Feiertage auf das Pandemie-Geschehen ausgewirkt? Es kann doch nicht sein, dass einfach mal einen Weg fortsetzt wird, von dem immer noch unklar ist, ob er zum Erfolg führt und wenn ja, unter welchen Umständen und vor allem wann.

Wenn dann auch noch das Robert-Koch-Institut seine tägliche Covid-19-Statistik mit dem Warnhinweis versieht, es könne sein, „dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen [die Fallzahlen] an das RKI übermitteln“, fragt man sich unweigerlich: In welchem Land leben wir eigentlich? Offenbar in einer Republik, deren politische Verantwortungsträger es sich leisten zu können glauben, mit der Schrotflinte in einen dunklen Raum zu ballern. Das mindeste, was die Bevölkerung erwarten kann, ist eine transparente und datenbasierte Nachvollziehbarkeit, wenn es um derart drastische Einschränkungen geht, die den Bürgern auferlegt werden.

Streit um Impfstoff-Beschaffung

Ob jene Umfragen, wonach eine große Bevölkerungsmehrheit die Eindämmungsmaßnahmen befürwortet, ein taugliches Abbild der Stimmungslage sind, sei einmal dahingestellt. Fakt ist: Die Begleitumstände der heutigen Lockdown-Konferenz könnten schlimmer kaum sein. Denn die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin trafen ihre Beschlüsse inmitten einer Debatte, die gerade erst begonnen hat und deren Giftigkeit kaum zu überschätzen ist: Es geht schlicht darum, ob die Bundesregierung bei der Impfstoff-Beschaffung geschlafen hat.

Inzwischen hat sich das Beschaffungs-Pingpong zu einem erbitterten Streit ausgeweitet, der in eine regelrechte Regierungskrise münden könnte. Sah es noch am Wochenende so aus, als habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Sache verbockt, hat sich das Blatt gestern noch einmal entscheidend gewendet – als nämlich die Bild-Zeitung einen Brief öffentlich machte, der einige Sprengkraft hat.

Es handelt sich dabei um ein Schreiben der Gesundheitsminister von Italien, Frankreich, den Niederlanden und der Bundesrepublik an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die vier Fachminister der sogenannten ursprünglichen „Impfallianz“ treten darin ihre Kompetenz zur Impfstoff-Beschaffung an die EU ab – ein Schritt, der angeblich auf Drängen Angela Merkels erfolgte.

Spahn gegen Merkel

Nun sollte jedem klar sein, dass dieses Dokument von keinem anderen als Jens Spahn persönlich an die Bild-Zeitung weitergereicht sein worden dürfte, versehen mit dem Hinweis, die Kanzlerin habe sich einen „möglichst unterwürfigen Ton“ von den vier Verfassern erbeten. Ob die Legende stimmt, das wird sich im Nachhinein kaum überprüfen lassen. Man kann aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass das ohnehin schwierige Verhältnis zwischen Spahn und Merkel jetzt so gut wie zerrüttet ist.

Und dann macht auch noch der Koalitionspartner SPD Front gegen Spahn, ebenfalls aus sehr durchsichtigen Gründen: Da wiegt eine bevorstehende Bundestagswahl eben doch noch ein bisschen schwerer als die sonst so hochgehaltene Solidarität zwischen den Völkern. Wer hätte schon geahnt, dass ausgerechnet SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sich als Impfstoff-Nationalist erweisen würde?

Aber genau das alles, diese Melange aus Unprofessionalität, Nichtwissen und jetzt auch noch gegenseitigen Schuldzuweisungen innerhalb von Regierung und Großer Koalition, ist brandgefährlich. Denn wenn die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wenigstens eines erwarten können sollten, dann das: Es ist jetzt keine Zeit für politische Spielchen. Eine Regierung, die das nicht begreift, hat in der Krise versagt. Weil sie die Menschen nicht ernst nimmt. Was ist bloß aus diesem Land geworden.