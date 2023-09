Ein interessanter Punkt an der Flugblatt-Affäre um den bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger ist die Frage, wer aus der ganzen Nummer am Ende als Verlierer und wer als Sieger hervorgehen wird. Für einen politischen Skandal oder, je nach Perspektive, eine mediengemachte Affäre mit dem Ziel der politischen Vernichtung, die sich auf einen einzelnen Politiker bezieht, ist das ziemlich ungewöhnlich. In der Regel schaden Skandale demjenigen, der im Zentrum des Skandals steht. Doch in der Causa Aiwanger ist das anders.

Ministerpräsident Markus Söder hatte sich bereits am Wochenende hinter Aiwanger gestellt und eine Fortführung der Regierungskoalition mit den Freien Wählern verkündet. Kurz darauf zeigte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, dass die Zustimmung der Bayern zu den Freien Wählern nicht etwa ab, : um vier Prozent, während die Grünen um einen Prozentpunkt abrutschen.