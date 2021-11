Erstens: Wo werden neue Akzente in der Sicherheitspolitik gesetzt, und in welchen Bereichen ist die Fortsetzung des alten Kurses zu erwarten? Zweitens: Was verraten die gewählten Formulierungen zur Anpassung der sicherheitspolitischen Instrumente, um wirksam, rasch und flexibel auf sich kurzfristig ergebende Herausforderungen reagieren zu können? Dies betrifft insbesondere die Instrumente der Sicherheitspolitik, die Krisenprävention, die sicherheitspolitischen Koordinierungsfragen und die Bundeswehr als Ganzes. Drittens: Bei welchen sicherheitspolitischen Fragen ist bei den Koalitionspartnern weiterer Abstimmungsbedarf und Streit zu erwarten? Welche Formulierungen deuten bereits jetzt auf Dissens hin, und insbesondere: Was ist nicht enthalten?