Der als „Scholzomat“ bekannte Kanzler breitet sein Gefühlsleben erwartungsgemäß nicht aus. Seltsam aussagelose bis widersinnige, keinen politischen Willen oder so etwas wie einen inneren Antrieb jenseits des Machtwillens erkennen lassende Sätze ziehen sich in gewohnt scholzomatischer Weise durch ein Gespräch, bei dem die AfD und ihr Erfolg bei den Wählern stets offen oder unausgesprochen präsent ist. Scholz zeigt sich gegenüber der Zeit wieder als ein Meister der Nicht-Kommunikation. Wenn es einen politischen Menschen namens Olaf Scholz gibt, so bleibt er den Bürgern des von ihm regierten Landes hinter einem undurchdringlichen Nebel ebenso verborgen wie dessen Gefühle.