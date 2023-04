Wer Führung bei ihm bestellt, der würde sie bei ihm auch bekommen: Mit diesem Spruch bewarb sich Olaf Scholz bekanntlich für die Kanzlerschaft. Nun ist es durchaus möglich, dass die Bestellungen nicht aufgegeben worden sind beziehungsweise den Adressaten einfach nicht erreicht haben. Irgendetwas, das auch nur annäherungsweise den Eindruck von Führung vermittelt, ist jedenfalls weit und breit nicht zu erkennen. Das ambitionslose Wegmoderieren und Durchwursteln mag bei seiner Vorgängerin noch den beruhigenden Anschein von Souveränität und Unaufgeregtheit erweckt haben – weshalb Scholz dem Regierungsstil Angela Merkels ja auch geradezu zwanghaft nachzueifern scheint. Doch die Zeiten sind nicht mehr so. Scholz hat wenige Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine in einem Akt unvermeidlicher Richtungsweisung jene „Zeitenwende“ ausgerufen, die ihm selbst am allermeisten Unbehagen zu bereiten scheint. Er wirkt bei alledem mehr wie ein Getriebener denn wie ein Staatenlenker und fährt wie die frischgebackene Großkreuz-Trägerin „auf Sicht“. Obwohl im Kanzleramt ventiliert wird, Olaf Scholz sei doch so etwas wie „Merkel, aber mit einem Plan“.

Eher ein Grund zum Fürchten Worin dieser Plan allerdings besteht, bleibt derweil das Geheimnis des deutschen Regierungschefs. Sollte er tatsächlich darauf hinauslaufen, eine Deindustrialisierung der Bundesrepublik zu verhindern (genau das ist nämlich mitunter zu hören), wäre das eher ein Grund zum Fürchten. Denn es hieße implizit, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort bereits derart in die Defensive geraten ist, dass es jetzt nur noch Schlimmeres abzuwenden gilt. Wobei – und das ist Scholzens eigentliches Problem – die ökonomischen Abwracker in seiner eigenen Regierung versammelt sind: Dass die Grünen mit ihrer kopflosen und in sich völlig widersprüchlichen Klima- und Energiepolitik ein brandgefährliches Spiel treiben, dürfte außerhalb der öffentlich-rechtlichen Jubelmedien inzwischen hinreichend deutlich geworden sein. Aber auch sozialdemokratische Kabinettsmitglieder lassen sich nicht lumpen, wenn es darum geht, die Wirtschaft gegen sich aufzubringen. Man blicke nur auf Arbeitsminister Hubertus Heil, der mit seinen Mindestlohn-Ankündigungen („deutliche Steigerung“) mal eben die Tarifautonomie aushebelt und das Kunststück fertigbringt, mit seinem Arbeitszeiterfassungsgesetz Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen in Fassungslosigkeit zu versetzen.