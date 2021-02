Wer sich indes ins Innere der von lautem Verkehrslärm umspülten Kapelle hineinwagt, der wird nach wenigen Schritten von einem Wunder überwältigt. Denn kurz hinter der Apsis liegt eines der letzten Heiligtümer unserer Zeit: Mare Nostrum – ein im Jahr 2004 erstmals ans Netz gegangener Supercomputer, der, geformt aus unzähligen Servermodulen, in einer Art gläsernem Schrein auf einer Plattform, 70 Zentimeter oberhalb des Kappellenbodens ruht. Jedem Besucher stockt hier der Atem. Dieser gewaltige Computer hat einen Marktwert von 223 Millionen Euro und eine Rechenkapazität von 200 Petaflops, das entspricht einer Leistung von 200 Billiarden Rechenoperationen pro Minute. Damit belegt das von lauten Lüftungsanlagen umgebene Monstrum, das an diesem heiligen Ort Assoziationen an die Kaaba in Mekka weckt, im nach oben offenen Ranking der globalen Rechengiganten einen der fordersten Ränge.