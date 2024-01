Worum es eigentlich geht, erfährt man ansatzweise erst, wenn man den Artikel ganz liest und so richtig erst, wenn man sich andernorts, etwa in der regionalen Presse aus dem Rheinland informiert. Dort nämlich, in einer Gesamtschule in Neuss, fand monatelang statt, was der Spiegel als „Drängen“ interpretiert: Es geht um nicht weniger als die Androhung der Steinigung durch vier Oberstufenschüler aus Neuss (17 bis 19 Jahre alt) gegen Mitschülerinnen, die sich nicht an die Vorgaben der Scharia, also des islamischen Rechts, halten. Das erfährt man beispielsweise von Bild oder Focus-Online. Die „Steinigung“ ist nichts anderes als eine grausame traditionelle Hinrichtungsmethode, bei der die Verurteilten lebendig eingegraben und dann durch kollektive Steinwürfe langsam umgebracht werden.